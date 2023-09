La CIG asegura que “no hay un cronograma cerrado” sobre los plazos para desmantelar la térmica

El responsable del sindicato CIG en As Pontes de García Rodríguez, (A Coruña), Alberte Amado, ha asegurado que “a día de hoy no hay un cronograma cerrado sobre cuáles serán los plazos” para desmantelar la central térmica que la empresa Endesa tienen esta localidad, ya que “faltan plazos administrativos por parte de la Xunta y Ayuntamiento de As Pontes, y que en caso de que la chimenea principal del complejo industrial “sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC),--tal y como ha solicitado la Xunta--, pues ello limitaría la disponibilidad de suelo industrial”, algo que habría traslado la compañía en este encuentro.

Dichas manifestaciones las ha realizado el nacionalista en Madrid, en donde en la mañana de este jueves se reunieron, en la sede del Instituto para la Transición Justa, representantes del Ministerio de Transición Ecológica, concretamente la directora general del Instituto, Laura Martín, responsables de Endesa y del sindicato CIG, para abordar el fututo de todo lo que rodea a la central de carbón.

En lo referente estrictamente al ámbito laboral, Amado ha trasladado que “Endesa dice que tratará de acercar al personal desplazado de la empresa principal a Galicia”, y en cuanto a los trabajadores de las empresas auxiliares, “sigue manteniendo el compromiso en el proceso de desmantelamiento y de formación para este desmantelamiento y proyecto futuros”.

PROYECTOS

En cuanto a los proyectos anunciados, “por parte de Endesa se manifiesta que a día de hoy el proyecto de hidrógeno está fuera de juego, ya que los parques eólicos que tenían ligados para la producción no recibieron la concesión para poder instalarse”.

En cuanto a las líneas de evacuación, que “llevamos exigiendo, y que entendemos que es básico, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, se da una respuesta poco convincente, excusándose en términos técnicos, y que desde la CIG no compartimos, y que se van a perder, esos 1.400 megavatios a día de hoy”.

Amado ha incidido en que “para nosotros, ese concurso es la garantía de reindustrialización del territorio, esos concursos obligarían, a esos proyectos que se quisieran instalar, en base en esa subasta, cosa que no existiría ahora y solo son promesas empresariales”,

Por último, ha detallado que “sí que es cierto que de aquí van a salir varias reuniones, y se intentará concretar que tanto Endesa como el Ministerio de Transición Ecológica aporten más”, sobre todo en el ámbito laboral, “para dar garantías, sobre todo a la industria auxiliar, para que el procedimiento se solape y no tengan que ir al desempleo”.