Charlas sobre el conocimiento de los neumáticos en los centros de FP de nuestro entorno

Los neumáticos son el elemento más importante de nuestro vehículo tanto en el ámbito de la seguridad como en su comportamiento dinámico, pero ¿sabemos mantenerlos adecuadamente para que no supongan un peligro?

Un profesor de Mecatrónica Industrial de Cedeira, Andrés Toxeiro, imparte con su hijo, ingeniero mecánico, talleres informativos en centros educativos en los que también puede participar el público en general porque hay muchísima información que la misma rueda nos ofrece y desconocemos pero también consejos que los montadores nos pueden facilitar y que es necesario saber.

Gracias a su intervención en COPE Ferrol hemos aclarado que los neumáticos no tienen fecha de caducidad pero si en un plazo de cinco años no han hecho los kilómetros suficientes ( sobre 45.000 de media), hay que revisarlos para que no aparezcan defectos.

Sobre si es mejor un neumático más caro, la respuesta es si, además la OCU publica anualmente una ránking en el que podemos conocer las ruedas que mejor se comportan.

Por otra parte, esos códigos que aparecen en los neumáticos nos pueden indicar si son de invierno o de verano, si valen para sustituir a las cadenas en un contexto de nieve o incluso los decibelios que tienen.