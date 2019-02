El Chanfaina Lab de San Sadurniño vuelve a ser respaldado por el público

Puntual y fiel a su cita arrancó en la tarde de este sábado, 9 de febrero, la sexta edición del encuentro audiovisual Chanfaina Lab, que convierte al municipio de San Sadurniño en un inmenso escenario en el que todo tipo de historias y propuestas audiovisuales tienen cabida.

Y un año más, la Casa de la Cultura se quedó pequeña para poder acoger a todos aquellos que ya se han convertido en unos fans de las propuestas que cada año recorren buena parte de su territorio y sus gentes.

Fue a partir de las 17,00 horas cuando se inicio el estreno de los 23 cortometrajes presentados a la edición de este año, y que fueron grabados en el mes de septiembre, a donde acudieron “todo tipo de profesionales”, desde directores, guionistas e incluso algunos de los actores, tanto de papeles principales como secundario, en donde muchos de los que no pudieron estar, por diversos motivos personales o profesionales, enviaron sus saludos mediante grabación para disfrute de los presentes.

AGRADECIMIENTOS

Desde la organización, la concejala de Cultura, Sabela Cinza, agradeció a los responsables de todos los trabajos presentados, además de a los propios vecinos, al estimar que este es “uno de los actos de los que estamos más orgullosos en San Sadurniño”

Por su parte, el profesor Manolo González agradeció a los vecinos su implicación "en un reto creativo difícil" y que acogió a los realizadores foráneas. "De nada sirve que los de fuera quieran venir a hacer filmes si las personas del municipio no ayudan”, además de recordar que “esto no es un concurso, no hay mejor ni peor, todos son iguales para nosotros y todos conforman este plato de chanfaina tan rico".