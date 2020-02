El Centro de salud de As Pontes recuperará este lunes, de forma temporal, el servicio de pediatría

El Centro de salud de As Pontes recuperará este lunes, 3 de febrero, de forma temporal, el servicio de pediatría.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Bienestar Social, Tania Pardo traslada que “se trata de una solución inmediata pero no definitiva, por lo que seguiremos reclamando que el servicio se preste con absolutas garantías, cubriéndose la plaza de manera permanente”.

La concejala socialista confirmó que en los próximos días mantendrá una reunión con la Gerencia del área sanitaria de Ferrol para abordar esta cuestión y tratar de encontrar una solución que permita garantizar que los bebes y niños de la localidad tengan acceso a una atención sanitaria de calidad.

SUSPENSIÓN DEL PLENO

La concejala también apuntó que el pleno extraordinario urgente, anunciado para el lunes, para solicitar que el Gobierno de la Xunta cubriera la plaza vacante, se suspende ante la solución aportada por la gerencia sanitaria, insistiendo en que “el Ayuntamiento de As Pontes no cesará en su empeño para evitar la precarización y la pérdida de un servicio público básico y fundamental, como es la sanidad y tomaremos las medidas necesarias en caso de que no se garantice el servicio de pediatría, en las condiciones precisas, en el Centro de salud”.