El Centro de Interpretación del Medio Marino de Cabanas comienza su andadura

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña y diputado de Turismo y Planes, Xosé Regueira, la diputada María Muiño y el teniente de alcalde de Cabanas, Iago Varela, vienen de realizar una visita a las instalaciones del Centro de Interpretación del Medio Marino ( CIMM) de Cabanas, una infraestructura museística sobre el medio marino y la interacción del hombre con el mismo que nace con vocación de situarse cómo referente en el norte gallego.

"El CIMM de Cabanas está llamado a ser uno por el de atracción para el turismo vinculado al mar en el norte de la provincia de A Coruña", indicó Regueira tras conocer de primera mano las potencialidades de este recurso. "Que el espacio esté concebido con una perspectiva polivalente, con capacidad para albergar exposiciones y actividades, así como su localización en un lugar estratégico, al pie del Camino Inglés y en la entrada del ayuntamiento, lo posicionan como un lugar con enormes posibilidades", añadió el vicepresidente.

Conviene recordar que la fase de construcción del CIMM de Cabanas, financiada con fondos europeos a través del GALP, está finalizada, y durante el presente año tendrá lugar su dotación y la realización de diversas actividades en las que se incluyen exposiciones, talleres, y salidas interpretativas al territorio, con un presupuesto de cerca de 100.000 €.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Cabanas presentó solicitudes para la financiación de personal para la atención de museos y centros de interpretación y para la atención en oficinas de turismo, a través de las convocatorias que tiene en este momento habilitadas a Diputación de A Coruña. “La financiación de la Diputación para la contratación de personal de atención a visitantes es fundamental para que ayuntamientos pequeños como el de Cabanas puedan ofrecer unos servicios de calidad tanto para el vecindario como para las personas que nos visitan”, indicó Varela la este respeto.

PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Durante la visita, Varela también aprovechó para trasladarle a Regueira el agradecimiento por el apoyo de la Diputación al proyecto de las Fragas do Eume para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino –los denominados fondos Next Generation-, y que va a movilizar millón y medio de euros destinados a la mejora de la competitividad turística en la comarca. Precisamente la protección del medio natural y su uso como motor de desarrollo económico es una de las características fundamentales que recoge la memoria de este proyecto.

El proyecto de Fragas do Eume implica a los cinco ayuntamientos de la comarca -As Pontes, Cabanas, Monfero, Pontedeume y A Capela- e incluye tanto el ámbito del parque natural Fragas do Eume como otros recursos de carácter natural y patrimonial de la comarca. La grandes rasgos, los cuatro ejes incluidos en la memoria técnica recogen intervenciones enfocadas a aumentar la competitividad turística del territorio; incorporar la sostenibilidad y la digitalización en los proyectos turísticos; diversificar la oferta en el ámbito turístico así como en el ámbito cultural y en el de las nuevas tecnologías; y garantizar que la protección y preservación del capital natural, es decir, que no se va distorsionar la sostenibilidad de un entorno tan sensible como es la propia Fraga ni los usos de carácter natural que debe tener este ecosistema.