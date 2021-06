Centenares de personas recorren As Pontes para demandar una solución para el empleo en la comarca

Centenares de personas han recorrido las calles de As Pontes (A Coruña) en la tarde de este pasado miércoles para reclamar una solución para el empleo en la comarca ante el cierre de la central térmica de Endesa.

Convocados por los tres principales sindicatos de Galicia --CIG, CCOO y UGT--, cientos de vecinos de la comarca de As Pontes han participado en una manifestación que partió a las 20,00 horas de la sede del consistorio local.

La marcha se produce en la jornada en la que, este 30 de junio, ha concluido el compromiso de empleo de la compañía Endesa para los trabajadores de la central y las auxiliares.

Ante la falta de concreciones, los participantes en la marcha, encabezada por una pancarta en la que podía leerse 'Solucións xa', han demandado a las Administraciones central y autonómica que aporten medidas para el mantenimiento de la actividad en la zona.

Según el sindicato CCOO "Con el cierre de Endesa, As Pontes empobrecerá. La eléctrica no revierte en la comarca los ingentes beneficios que obtuvo durante las décadas de explotación de la mina y de la central. Endesa es culpable, pero también las Administraciones públicas que consienten este destrozo, con promesas y palabrería de transición justa que no se concreta en nada”, denunciaron.

Esta protesta le da continuidad a un amplísimo calendario de movilizaciones que en el último mes ya llevó el vecindario de As Pontes las calles el pasado día 10 de junio con cerca de un millar de personas.

Desde este 1 de julio habrá empresas que trasladarán a sus empleados como es el caso de la industria principal, y otras compañías auxiliares que continúen despidiendo a sus trabajadores.

Alberte Amado, de la Ejecutiva de la CIG-Industria, demandaba en la movilización que prolonguen los acuerdos de empleo durante el tiempo que dure la tramitación administrativa del expediente de cese de actividad y es que no se pueden comenzar los procesos de desmantelamiento debido a la presentación de los alegatos sobre impacto ambiental presentados por Xunta de Galicia y el ayuntamiento de As Pontes, según argumenta el sindicato nacionalista.

La movilización convocada por los sindicatos partió del Ayuntamiento de As Pontes. FOTO: CIG









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además Amado denunció el abandono de las administraciones, tanto de la española como de la gallega, que a pesar de las reuniones urgentes solicitadas el pasado 7 de junio a la ministra de Transición Ecológica, a la ministra de Trabajo y al presidente de la Xunta, "ninguna de ellas fue atendida aún. Nos están abandonando", aseguró.

En este sentido, el sindicalista advierte que a pesar de los continuados anuncios de proyectos industriales, como el presentado estos días por Reganosa y EDP, y avalado por la Xunta como proyecto tractor, "todos ligan su materialización a que se consigan los fondos europeos". La CIG insta a intensificar las movilizaciones y la presión social para mover las administraciones y que obliguen a Endesa a negociar el mantenimiento del empleo y la planificación, conjuntamente, de una propuesta industrial para As Pontes.