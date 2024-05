Un centenar de propietarios de As Fragas do Eume se manifestaron este domingo contra el Plan Reitor

Alrededor de un centenar de propietarios de parcelas situadas en As Fragas do Eume se han manifestado en la mañana de este domingo, desde las 11,00 horas, y durante dos horas, hasta las 13,00 horas, para mostrar su rechazo contra el actual Plan Reitor de Usos y Xestión (PRUX) que ha aprobado la Xunta para este espacio natural.

La marcha ha transcurrido por unos de los carriles de la carretera N-651 entre la glorieta de Cabanas y Pontedeume, que han recorrido en dos ocasiones, y ha estado convocada por las dos asociaciones que agrupan a los propietarios de los cinco municipios que acogen esta zona verde, como son A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume.

La presidenta de una de ellas, María Ángeles Pita, de la ‘Asociación parque natural Fragas do Eume, naturaleza y desarrollo’, ha detallado, en declaraciones a COPE Ferrol, que “seguimos reclamando la retirada de ese PRUX” o que se concreten en este documento “dos de nuestras reivindicaciones fundamentalmente, como son las compensaciones por las limitaciones de uso de nuestros terrenos” y que “se valore y se tenga en cuenta las dificultades de la gente que vive dentro del parque, que tiene muchas dificultades con la fauna salvaje”.

Otra de las peticiones tiene que ver con “poder retirar los eucaliptos, porque nos ofrecen poder retirarlos por nuestra cuenta, pero claro, las limitaciones que ponen de vías de saca son muchas y a los maderistas no les interesa trabajar en esas condiciones”, lo que motiva que “los precios que ofrecen son muy bajos, en función de las limitaciones que tienen también los propios maderistas”.

LIMITACIONES DE USO

Pita ha detallado que “una de las cosas en las que hacemos mucho hincapié son las limitaciones de uso, ya que no hay ninguna propuesta, ningún presupuesto de compensación”.

Así, ha detallado que hay propietarios que están dispuestos a vender, pero que “tiene que ser un precio justo, razonable, y, por otro lado, hay gente que no quiere vender, pero es necesario que le compensen por la limitación de utilización, ya que algunos tiene robles o castaños, que no los va a poder sacar de ahí porque son frondosas, pero tampoco tienen porque dejar eso ahí sin ningún beneficio”, detallando que “nosotros no tenemos ningún tipo de compensación por estar rescatando carbono desde tiempos inmemoriales”.

Desde la ‘Asociación parque natural Fragas do Eume, naturaleza y desarrollo’ han denunciado que según el actual Plan Reitor de Usos y Xestión (PRUX) de esta zona “nosotros no tenemos derecho a nada y si nos comparamos con otros lugares donde hay parques naturales y donde hay usos restringidos, pues los propietarios son compensados, de una manera o de otra”, ha sentenciado.