CCOO acusa a Siemens Gamesa de “tener intención de cerrar” la planta de As Somozas

El secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, Vítor Ledo, ha estimado que la multinacional Siemens Gamesa “tiene intención de cerrar” la planta que esta empresa tienen en el polígono de As Somozas y que “nos da la impresión de que la decisión ya está tomada”.

Así se ha manifestado el representante sindical al término de un encuentro celebrado desde las 9,00 horas de este martes, 15 de diciembre, en Madrid, en donde han participado responsables de los ministerios de Transición Ecológica e Industria, concretamente del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de la Dirección General de Industria, la nueva directora xeral de Enerxía de la Xunta, el director general del Igape, así como el director institucional de Siemens Gamesa y el director de recursos humanos de la empresa, además de responsables de las federaciones de industria de UGT y CCOO.

Unas de las barricadas en As Somozas - FOTO: Cedida

Ante esta posición de la compañía, Víctor Ledo ha asegurado que “ya les hemos trasladado a la empresa que de no revertir este situación desde CCOO seguiremos al frente de la movilización y habrá confrontación”.

VALORACIÓN POSITIVA DE LAS ADMINISTRACIONES

En esta mesa multilateral por este conflicto laboral, Ledo ha realizado una valoración “positiva” del planteamiento realizado tanto por parte del Gobierno central, en donde el “IDAE realizó una batería de propuestas, hasta cinco bloques, para darle continuidad” a la planta de As Somozas “vinculándolo a todo lo que tiene que ver con políticas de transición energética”, mientras que según el representante sindical desde la Xunta “también se propuso una serie de propuestas con todo lo que tiene que ver con nuevas subastas de energía, con los megavatios que van a salia a concurso vinculados con las zonas de transición energética justa”.

Una de las barricadas de As Somozas - FOTO: Cedida

De todas maneras, según el representante sindical, “la empresa mantiene que la decisión no está tomada”, en alusión al posible cierre, y por ello desde la Xunta y Gobierno central “se les solicita un compromiso de que pongan encima de la mesa los planes industriales y de viabilidad para la planta de As Somozas y que no tomen ninguna decisión, de trabajo, para poder buscar las alternativas que pasen por no cerrar la planta”, al mismo tiempo que ha reclamado a las administraciones que “como Siemens Gamesa no frene sus pretensiones, fracasará en sus políticas de transición energética e industrialización de nuestro país”.