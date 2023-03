La Casa do Maior de As Somozas cuenta con nuevos usuarios

La Casa do Maior de As Somozas incorporó recientemente personas usuarias, una nueva instalación que funciona de manera similar a un Centro de Día, dirigida a personas mayores de 60 años, en situación de dependencia o no.

El objetivo de este servicio, financiado a través de la Consellería de Política Social, es funcionar como una fórmula destinada a contribuir en la atención y prevención de la dependencia para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Así, se organiza un ambiente y trato familiar en el cual proporcionará respuesta a las necesidades derivadas de la edad y de la situación de dependencia de las personas usuarias.

La atención prestada comprende la higiene, el desarrollo de actividades de ocio y entrenamiento cognitivo.

Las personas usuarias tienen la posibilidad de acudir al centro un máximo de ocho horas diarias en un horario flexible que se pacta con los profesionales. Además, todavía hay cinco plazas disponibles, dirigidas a personas empadronadas en el Ayuntamiento de As Somozas.