Candidatos del PP piden al Gobierno que no tome medidas que "hipotequen" el futuro de As Pontes

Candidatos del PP al Congreso y al Senado por A Coruña han entregado en la mañana de este jueves, 7 de noviembre, en el registro de la Delegación del Gobierno, una carta dirigida al Gobierno en funciones y, en particular, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamando que no se tomen medidas que "cuestionen o hipotequen" el futuro de la central térmica de As Pontes a pocos días de la celebración de las elecciones generales.

En su escrito, ante la situación existente en As Pontes generada por el anuncio de cierre de la central térmica de esta localidad, solicitan al Ejecutivo en funciones "un comportamiento más responsable que el demostrado hasta ahora en política energética y cambio climático".

Así lo ha explicado también, en declaraciones a los periodistas, uno de los candidatos firmantes de la carta, el ferrolano Juan Juncal, quien ha pedido al Gobierno que no lleve a cabo ninguna actuación que "condicione el futuro de la política energética", ha dicho en particular sobre As Pontes y sobre el sector electrointensivo.

Además de cuestionar su política en esta materia, en el escrito critican que la ministra anuncie "ahora que incluirá As Pontes en los programas de transición justa".

"Presenten primero el programa, qué actuaciones llevarán a cabo...", plantean en la carta, en la que reprochan al PSOE actuar en sus gobiernos de la misma manera. "Primero el cierre y luego planes de reconversión que fallan", exponen citando como ejemplo el sector naval en Ferrolterra.