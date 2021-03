Camioneros y ciudadanos se manifiestan por As Pontes para demandar una transición justa

Unas 200 personas se han manifestado en la mañana de este domingo, 7 de marzo, por varias calles y avenidas de As Pontes de García Rodríguez secundando el llamamiento realizado por la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes (ATCAP), en una movilización que ha partido a las 11,00 horas desde las zona de A Vilabella y que ha finalizado en la plaza do Hospital.

La marcha ha estado encabezada por un trailer que en su remolque portaba cuatro pancartas, con lemas como “Temboury dimite!!! As Pontes non te quere” o “Bogas dimisión!!! págalle a As Pontes o que lles debedes”, en alusión a directivos de la empresa Endesa, o también otras consignas contra las administraciones, como “Ministerio e Xunta implicación xa!!! por unha transición xusta” o “Enel, esta é a túa transición xusta?”.

Camión que encabezó la manifestación - FOTO: Cedida

La marcha se ha iniciado en una de las zonas en las que los camioneros tienen bloqueado el acceso a la central térmica desde media tarde del pasado jueves, 4 de marzo, y ha transcurrido sin ningún tipo de incidente, en una marcha que ha estado apoyada por los sindicatos CIG, UGT y CCOO, además de por trabajadores de empresas auxiliares y de la propia Endesa, con la presencia también de familiares.

Los participantes en la marcha hacía el casco urbano - FOTO: Cedida

BARRICADAS

Esta movilización ha llegado luego de que este sábado, día 6, se produjeran cortes parciales en algunas de las carreteras de acceso al casco urbano de As Pontes de García Rodríguez, tras crearse algunas barricadas con neumáticos a los que posteriormente les han prendido fuego, generado intensas columnas de humo negro que se podían divisar a varios kilómetros de distancia.

Una de las barricadas en la tarde de este sábado en As Pontes - FOTO: Cedida

El presidente de la Asociación de Transportistas del Carbón de As Pontes, “Cholo” Bouza, ha detallado que el bloqueo a la central térmica de Endesa “continuará en cuanto no tengamos un compromiso firme de que se hará una transición justa” y para ello ha emplazado “a Endesa, Ministerio de Transición Ecológica, Xunta y Ayuntamiento de As Pontes a sentarse a negociar, pero hacerlo en serio, ya que de promesas estamos hartos”, ha detallado.