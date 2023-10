El BNG solicita que la Xunta asuma las tareas de reparación de los accesos a Fragas do Eume

Los numerosos problemas de este verano para visitar el parque natural Fragas do Eume y el monasterio de Caaveiro, acumularon titulares de prensa y numerosas protestas de las personas visitantes, producidos por el mal estado de la única carretera de acceso desde el Ayuntamiento de Pontedeume.

Según el diputado del BNG, Mon Fernández, “estas quejas no sólo no provocaron rectificación o actuación correctora ninguna por parte de la Xunta de Galicia, sino que viene de ratificarse en su rechazo a ocuparse del mantenimiento de esta infraestructura aún a costa de tener que recomendar su no utilización por problemas de seguridad, lo que significa de facto que la Xunta corta el acceso al cañón de As Fragas y al monasterio de Caaveiro, las zonas más visitadas del Parque natural”.

Mon Fernández afirmó también que “esta posición, absolutamente inimaginable por parte de ningún gobierno del mundo al respecto de sus propios parques naturales, pretende justificarla en el hecho de no ser esta carretera de su titularidad, cuestión controvertida y que está siendo objeto de análisis, pasando por alto que era la Xunta de Galicia la que históricamente venía haciendo el mantenimiento de la carretera hasta lo de ahora” añadiendo que “la Xunta hizo dejación de esas tareas, sin aclarar a que administración le correspondería hacerlo, y por lo tanto sin alternativa y siendo evidentes las consecuencias que esto podría provocar en el corto plazo, y más aún obviando que como titular del parque natural puede considerarse responsable de garantizar el buen estado de su principal medio de acceso”.

A la vista de esta situación, el diputado trasladó al Parlamento varias iniciativas en las que se demanda instar a la Xunta de Galicia a realizar las actuaciones de mantenimiento y reparación necesarias en la carretera de Ombre para garantizar el acceso al Parque natural de las Fragas do Eume en condiciones de seguridad, mientras no haya otra administración que asuma la realización de estas tareas.