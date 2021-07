El BNG solicita la paralización urgente de los trabajos en la mina de "As Viñas"

El diputado Mon Fernández ha registrado una batería de iniciativas apoyando a los vecinos y vecinas en su conflicto con la empresa que quiere iniciar, después de 25 años de ser autorizada, la actividad de una explotación minera en la parroquia de A Toca, en As Somozas.

Los vecinos solicitaron la intervención y el apoyo del BNG en el conflicto que mantienen con la empresa Francisco Gómez y Cia y con la Xunta de Galicia, a causa de los movimientos de tierras y otros trabajos de preparación iniciados recién para explotar la mina conocida como “As Viñas".

Denuncia el BNG que los ríos de As Somozas también están resultado afectados. FOTO: BNG









Esta mina fue objeto de autorización hace ahora 25 años y nunca se inció su explotación, tal y como testimonian los propios vecinos, preocupados sobre todo por su propia seguridad, por el flujo de vehículos pesados de carácter industrial, por los ruidos, y por los visibles efectos que este ajetreo de tierras y camiones está teniendo a día de hoy en el río Grande Xuvia a través de sus afluentes.

La alcaldesa de Moeche Beatriz Bascoy, y el diputado en el Parlamento Gallego Mon Fernández, visitaron este pasado viernes el lugar y mantuvieron una reunión con el colectivo afectado, comprobando en primera persona el riesgo evidente de la actividad minera en la parroquia, así como la situación del río, que de hecho ya había provocado cierta alarma entre los vecinos y vecinas de Moeche, ayuntamiento limítrofe aguas abajo.

El diputado Mon Fernández y Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche, visitaron el lugar. FOTO: BNG









A través del Parlamento vienen de “instar a la Xunta a paralizar urgentemente la actividad en la explotación minera conocida como As Viñas, situada en la parroquia de A Toca en el Ayuntamiento de As Somozas, mientras no se garantice efectivamente la seguridad de las personas, de los riachuelos y ríos del entorno, así como de las viviendas, y de la circulación viaria.”