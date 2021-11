El BNG presenta enmiendas para el sector naval, de transición justa y de infraestructuras ferroviarias

El diputado en el Congreso de los Diputados del BNG, Néstor Rego, ha presentado las enmiendas que la formación nacionalista ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en alusión a la comarca de Ferrolterra, centradas principalmente en el sector naval, la transición ecológica en el caso de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), además de mejoras en el sistema ferroviario y de recuperación ambiental de la ría de Ferrol.

Dichas medidas las ha dado a conocer Rego en una rueda de prensa ofrecida este viernes, 5 de noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fene, en donde ha estado acompañado por el regidor de este municipio y de otros alcaldes del BNG en la comarca de Ferrrolterra.

Néstor Rego ha incidido en la petición de "100 millones de euros para transformar Navantia en un complejo industrial e integral en esta ría, para recuperar su capacidad productiva y su potencial industrial, especialmente en el sector naval civil, que debe de reincorporarse".

NUEVAS TECNOLOGIAS

En el caso de As Pontes, Rego ha reclamado para esta localidad, ante el cierre de la central térmica, "la creación de un centro que sería pionero a nivel de Estado, para el almacenamiento de energía, siendo uno de los grandes retos que falta por resolverse", así como un "centro de investigación en robótica de vehículos autónomos y sistemas inteligentes para smart cities", o también partidas para "un ecoparque empresarial en As Pontes o para la mejora del polígono de Vilar do Colo", que comparten Fene y Cabanas.

Néstor Rego ha vuelto a reclamar también "mejoras en las líneas ferroviarias, tanto en la que va hacia el norte, la de FEVE, como la conexión con A Coruña, con enmiendas que ya presentamos el pasado año", en donde ha vuelto a criticar que aparezcan "tan solo 17.000 euros para el bypass de Betanzos", asegurando que no entiendo lo que pretende el Ejecutivo "con esta cantidad".

Por parte del BNG han adelantado que presentarán también una reclamación para que se ponga en marcha "un proyecto de regeneración de la Ría de Ferrol, por ser una de las que está en una peor situación, que le está afectando al ámbito productivo, sobre todo al sector marisquero".