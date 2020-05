El BNG de Pontedeume critica que no se hayan convocado plenos desde el mes de febrero

El portavoz del grupo municipal del BNG eumés, Luis Pena Mosquera, critica a través de un comunicado la gestión del alcalde socialista, Bernardo Fernández Piñeiro, durante los últimos tres meses, desde que se decretó el estado de alarma; concretamente habla de "ineficacia y desgobierno"

Principalmente achaca a los socialistas no haber convocado desde febrero ningún pleno a pesar de contar con nueve concejales en el grupo de gobinero y disponer de medios telemáticos.

Además afea la gestión que según los nacionalistas, se ha limitado al reparto de mascarillas "tarde, mal y arrastro" y a la activación de un plan de ayudas para los autónomos locales de 50.000 €, una cantidad que consideran "ridícula y que llega muy tarde"

Quieren recordar que "ahora el ayuntamiento dispone de dinero, que no se gastó desde el 14 de marzo"; apelan a un remanente disponible de " actividades suspendidas, por suministros y contrataciones canceladas" y que esto no tiene nada que ver con el "ritmo frenético" que tenían los socilistas hace un año, justo antes de las elecciones municipales, en cuanto a obras, desbroces, pintados, etc.

PREGUNTAS PLANTEADAS

El grupo municipal del BNG cree que se avecina una crisis socio-económica muy grave en la que los más débiles sufrirán las peores consecuencias, y reclaman al gobierno eumés medidas para reforzar los servicios sociales.

También quieren trasladar al grupo de gobierno varias cuestines entre ellas,se preguntan cómo se va a organizar el presupuesto municipal o qué partidas que deben aumentar su cuantía.

Además también se preguntan por qué no se ha adelantado la apertura del mercado municipal, o cuál es el plan para dinamizar el comercio local y la hostelería, o qué medidas se están tomando para revitalizar el Feirón, o cuándo se podrán recuperar las actividades deportivas y de ocio organizadas por el ayuntamiento, tanto para adultos cómo para los escolares, con las medidas sanitarias necesarias.

Apelan tambioén a la necesidad de conciliación familiar por la falta de actividad escolar y recuerdan que las obras de la Escuela Infantil Chalet Rosa o de la Escuela de Noguerosa están paralizadas.