El BNG pide a la Xunta “un Plan B” si Endesa deja en la estacada a As Pontes

La parlamentaria del BNG en materia de Energía, Noa Presas instó a la Xunta a comprometerse a presentar un “Plan B” si finalmente ENDESA deja en la estacada a As Pontes.

En una pregunta al conselleiro de Industria, Presas lemborou que desde el anuncio de Endesa sobre el cierre de su central térmica en As Pontes, la decisión afectaría a más de 2.000 personas, transportistas del carbón, personal de empresas auxiliares, trabajadores y trabajadoras del puerto de Ferrol, y todo el tejido empresarial y empleo que depende indirectamente de la actividad de la central y de su cadena de proveedores.

Gracias las movilizaciones y reunión en diferentes ámbitos, explicó la nacionalista, se consiguieron algunos compromisos formalmente, entre los que destacó el de la propia ENDESA para aceptar probar la alternativa de producir energía a partir de biocombustibles , cuando menos en alguno de los grupos.

En este sentido, la diputada recalcó que ENDESA se comprometió a estudiar esa posibilidad de realizar pruebas con diferentes proporciones de biocombustible para contrastar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Desde ese momento, afirmó, “toda la sociedad de As Pontes y de la comarca, viven pendientes del resultado de esas pruebas”. Pero creen que la actitud de ENDESA hace tiempo que evidencia unas intenciones muy diferentes a las recogidas en los acuerdos para la realización de las pruebas. Primero porque está deshaciéndose de su personal propio, trasladándolo lejos de la Galicia y porque ENDESA está “restringiendo las pruebas a una proporción de 50% biocombustíbel y 50% carbón, descartando otras posibilidades más sustentables”.

CRÍTICAS A LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO Y DE LA XUNTA

La diputada se mostró muy crítica con la actitud del gobierno central pero también con la pasividad de la Xunta de Galicia por lo que pidió al titular de Industria, Francisco Conde que valore la situación tras las noticias que recogen diferentes medios de comunicación sobre discrepancias existentes en el seno del comité técnico que hace el seguimiento de las pruebas, y que evidencian la determinación de ENDESA de mantener una hoja de ruta que no contempla el mantenimiento de la actividad en la central de las Pontes.

“La Xunta tiene que explicar que va a hacer para que As Pontes no viva una reconversión brutal”, recalcó la diputada.

Por su parte, el conselleiro de Industria respondió con evasivas culpando al BNG de firmar con el PSOE el cierre de la central térmica, ante lo que la diputada pidió al presidente de la cámara que leyera el punto del acuerdo para demostrar que el Vicepresidente de la Xunta mentía, cuestión que no fue aceptada.

El BNG considera que la Xunta no puede desaparecer de una problemática como esta. Tiene responsabilidades. Tienen que poner soluciones y alternativas en arriba de la mesa para la reactivación económica de As Pontes y de la Comarca. Mientras Asturias anuncia proyectos por valor de más de 90 millones de euros, La Xunta no se pronuncia y tampoco aclara si de los 108 proyectos europeos alguno va a estar destinado la esta parte del país, concluyó.