El BNG de Narón presenta una campaña en defensa del comercio de cercanías y de los productos gallegos

Olaia Ledo y Marta Grandal, portavoz municipal y responsable local del BNG de Narón, presentaron junto a Vanesa Maseda, gerente del parque infantil Burbujas, la campaña de la localidad que se centra en promover en la ciudadanía a compra en el comercio de cercanías y acuda a los establecimientos de su barrio y ciudad en un contexto de la pandemia que está agravando la situación crítica que ya venía arrastrando el pequeño comercio gallego, amenazando la viabilidad de muchos establecimientos y de cientos de puestos de trabajo en Narón. La campaña se centra en tres ejes: por una parte apoyar a los productos gallegos del sector primario, por otra comprarlos en las tiendas de nuestros barrios o parroquias, y por otra incentivar a comprar en los establecimientos de las personas emprendedoras de Narón.

La campaña contará con regalos en las redes para quien envíe una foto comprando en el comercio local una vez finalizadas las fiestas e indican desde el bloque que “sólo queremos apoyar y dar voz a las personas que abren cada día, personas dispuestas a ayudar al cliente y mantener una conversación, personas que mantienen vivas nuestras ciudades y villas. Narón no es el mismo con el cartel de se vende en los bajos de las calles pero para eso tenemos que ser responsables y comprar en la tienda que tenemos cerca” declara Olaia Ledo.

PARQUES INFANTILES

El BNG realiza esta campaña a nivel gallego y en Narón quisieron hacerlo en el que consideran un sector muy castigado como son los parques infantiles “se demuestra una vez más que las gallegas y gallegos nunca nos rendimos, Vanesa Maseda tuvo que cerrar su negocio pero hoy hace cestas y productos bajo encargo para estas fechas, y además cede las instalación del parque infantil para recoger juguetes para una campaña para quien no pueda comprarlos” declara Ledo.

Vanesa Maseda explicó que en su caso no tuvo acceso la ninguna ayuda por encontrarse de baja en el momento del confinamiento aunque sí estaba el parque infantil abierto. "Necesitamos ayudas directas, los autónomos no sólo dejamos de ingresar si no que además tenemos que seguir pagando cosas. Nos reinventamos en verano, adquirimos materiales de limpieza exclusivos, tomamos más medidas que las que nos exigían pero aún así tuvimos que cerrar de nuevo” , afirma Maseda, que indica que la situación es muy crítca.