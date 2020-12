El BNG de Narón critica la situación del patrimonio al comenzar la demolición de dos casas en Xuvia

El BNG de Narón critica la situación del patrimonio en el ayuntamiento de Narón en el inicio de la demolición de dos casas en Xuvia. Desde el BNG de Narón inciden que la demolición era necesaria pero reclaman que para que ésto fuese posible en estas dos viviendas, que albergaron la casa del ayuntamiento hace décadas, fueron cayéndose poco a poco. Argumentan que no se haya actuado hasta que no comenzaron los problemas con el edificio colindante y que "no hay que andar mucho para ver la situación en la que se encuentra nuestro patrimonio y otras viviendas abandonadas, tenemos el ejemplo de la casa San Román a 20 metros de estas viviendas. Xuvia es la parte más histórica de nuestro ayuntamiento y es importante cuidarlo e incluso recuperarlo" indican desde el consejo local del BNG.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES

Los nacionalistas naroneses también afean que el ayuntamiento de Narón abriese el plazo para la concesión de subvenciones a las asociaciones y otras entidades del municipio del 2020 quince días antes de que finalice el año.

Las actividades del 2020 no se pudieron realizar en la época de la pandemia y, los ayuntamientos publicaron bases para que las entidades pudiesen recibir ayudas en el segundo semestre del año. La sorpresa del BNG de Narón es que después de preguntar por ellas, en Narón sean publicadas 15 días antes de que finalice el año 2020.

Consideran que "es una vergüenza que las asociaciones y entidades tengan que realizar actividades cuando ni tan siquiera saben si se les concederán las ayudas. Una vez más en Narón vamos tarde" declara Olaia Ledo, portavoz del BNG de Narón. Estas ayudas además cada año quedan más vacías y las asociación vecinales y otras entidades desisten de hacerlo por que las consideran complicadas. Desde el BNG de Narón inciden que esto es trabajo municipal y que está en la mano del gobierno gestionar correctamente "comprobamos una vez más que nuestro Ayuntamiento llega tarde a algo que debería ser importante porque las entidades con sus actividades dan vida al mejor Narón y promueven una mejora colectiva como pueblo" indica Ledo.