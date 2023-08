El BNG demanda la convocatoria "inmediata" del concurso de transición justa para As Pontes

El BNG ha demandado la convocatoria "inmediata" del concurso de transición justa para adjudicar los nudos de evacuación de As Pontes, una vez que ha sido autorizado por parte del Gobierno el cierre total de la central térmica.

En un comunicado emitido este jueves, el diputado nacionalista en el Parlamento gallego Ramón Fernández recuerda que cada uno de los cuatro grupos de la planta tienen una potencia neta de 350 MW, con lo que la capacidad de evacuación al sistema que se va a liberar es de 1.400 MW.

Así, se pregunta "qué va a pasar" con toda esta capacidad evacuación, por lo que resalta como "imprescindible" que se adjudiquen los nudos contemplados en el proceso de transición para, de este modo, "garantizar la viabilidad" de los proyectos industriales ideados en la zona.

Fernández califica de incomprensible que el cierre de los cuatro grupos de la central suponga que la capacidad de evacuación de As Pontes pase a ser de "cero MW", lo que interpreta como "una discriminación evidente" en comparación con lo ocurrido "en otros casos de cierres de centrales térmicas" como el de Andorra (Teruel).

Asimismo, cree que supone "un factor de riesgo muy grave para el futuro industrial y social" de As Pontes y de la comarca. "Con la autorización del cierre de los cuatro grupos ya oficial, no hay excusa para que no se aclare todo lo relativo al nudo de transición de As Pontes", ha apostillado el parlamentario.

De este modo, ha incidido en que "la transición para ser justa debe ser real" y advierte que el concurso es "la mejor baza" para "evitar el desastre económico y social" del cierre de la térmica "sin alternativas industriales y laborales".