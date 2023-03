El BNG afirma que González Formoso "utiliza As Pontes como trampolín"

El BNG de As Pontes ha afirmado este miércoles que el alcalde de la localidad y secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, "utiliza como trampolín" su cargo en el Ayuntamiento, y ha señalado que su "modelo lleva quince años cortándole las alas y el potencial" al municipio.

La formación nacionalista insta en un comunicado a que la localidad sea "la referencia industrial, social y energética que en su día fue" y a "cumplir las aspiraciones de Valentín de tener que dejar de presentarse a unas elecciones ante las que no muestra interés".

La formación también ha exhortado a "llevar a cabo esa transformación e impulso que pide una As Pontes necesitada de futuro, de expectativas y de realidades" y ha considerado que el PSOE "intentó posicionar sin éxito a posibles candidatos para las elecciones de mayo" en detrimento del también presidente de la Diputación de A Coruña.

"El pluriempleado alcalde tuvo que volver a sacrificarse para presentarse. Con ocho dedicaciones exclusivas, el ejecutivo local no es capaz de presentar una candidatura solvente sin tener que recurrir a la cara visible que aprovecha el espacio mediático y el poder económico para ejercer su influencia", ha estimado el BNG pontés.

A juicio del grupo político, su candidatura "no habla de un acto de amor hacia As Pontes, ni se basa en ninguna pretensión más que en que no hay ningún miembro de su equipo que pueda ser capaz de encabezar la lista socialista".

El BNG critica que Formoso ha completado los dos últimos mandatos "sin pisar un pleno e instalando la oficina del alcalde en los locales de hostelería ponteses; tras anunciar su candidatura un día antes, no mencionó ni una sola vez a As Pontes en la convención sobre las municipales del PSdeG".