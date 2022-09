El BNG afea que PP y PSOE no quieran "tomar medidas" sobre Sogarisa

El BNG ha criticado este miércoles que PP y PSOE rechazasen en el Parlamento de Galicia "tomar medidas contra los episodios de contaminación de Sogarisa", planta de tratamiento de residuos industriales de As Somozas, y ha instado a la Xunta de Galicia a "impedir" esos hechos.

El parlamentario Mon Fernández ha lamentado en un comunicado que los votos en contra de ambas formaciones "impidieron en la comisión de Industria la aprobación de una propuesta del BNG al respecto de los episodios de contaminación" y ha reclamado que no se "puedan repetir de nuevo".

Así, también ha exigido que la compañía "repare e indemnice todos los daños causados" y ha considerado que su "operativa habitual provoca contaminación; uno de sus procedimientos de trabajo ordinarios, la inertización de los residuos peligrosos, consiste básicamente en introducirlos en una fosa y echarles cal".

“Esta inertización provoca una niebla tremenda compuesta por cal y cenizas de esos residuos; dependiendo de la dirección del viento, van a dar a una empresa vecina, Xiloga, afectando al personal que allí trabaja, o va a dar a explotaciones ganaderas, viviendas o parcelas dedicadas a la obtención de forraje para ganado", ha afeado.

SEPRONA

El diputado ha estimado que esa niebla "no es que sea perfectamente visible, es que es escandalosa", y ha resaltado que el "hecho de producirse de un modo reiterado desde hace años hace que haya episodios de todo tipo".

De este modo, ha aludido a la denuncia de un vecino que el "año pasado fue directamente atravesado por esa niebla mientras trabajaba en su explotación, hecho que también denunció, concretamente el 8 de abril de 2021, en las instalaciones del Seprona" en Ortigueira.

Fernández ha sostenido que la Xunta de Galicia "niega copia de los expedientes sobre el tema solicitados regularmente, de los que no me trasladan más que una relación cuando yo pedía copia de los expedientes, y llama la atención también que no figure ninguno contra Sogarisa ni las empresas de la UTE que gestiona el centro".

"Ningún expediente incoado en estos últimos 15 años contra Sogarisa; parece imposible", ha indicado el representante del BNG, que ha referido "un escenario de complicidad total por parte de la Xunta y del PP en un caso grave de contaminación que viene produciéndose de un modo flagrante y reiterado desde hace años".