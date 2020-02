El BNG acusa a Feijóo de ser el único responsable de tener en los últimos años “menos y peor sanidad pública

La diputada autonómica del BNG, Montse Prado, ha acusado a Núñez Feijóo de ser el único responsables de tener en los últimos años “menos y peor sanidad pública, con un menor presupuesto y con menos profesionales, con hasta 800 camas menos en los hospitales gallegos en estos once años” y en donde según la nacionalista “siendo un problema a nivel general, se agrava en las zonas rurales y en la comarca de Ferrolterra tenemos un claro ejemplo”.

Dichas manifestaciones las ha pronunciado la nacionalista tras mantener un encuentro con alcaldes y portavoces municipales del BNG en la comarca de Ferrolterra, en el edifico del Antiguo Hospicio, en Ferrol.

“El titular repetido de manera constante por Núñez Feijóo de que esta sería la legislatura del rural pues se ha quedado solo en eso, en el titular”, ya que desde su punto de vista “lo que vemos es que se van eliminando servicios y que impide el poder fijar población”.

SIN SERVICIO DESDE HACE MÁS DE DOCE MESES

Montse Prado ha trasladado que “cada día son más los profesionales que no se están callando ante esta situación, para demandar soluciones”, en donde ha puesto como ejemplo la actual situación que se vive en los municipios de Cerdido, Moeche, San Sadurniño y As Somozas, “en donde llevar un año sin pediatra está claro que no es una situación puntual de un momento, sino que responde a una decisión ideológica, a una hoja de ruta del Partido Popular, de menos sanidad púbica para convertirla en un nicho de negocio para la sanidad privacida, tal y como llevan haciendo los últimos 11 años”.

La diputada autonómica ha trasladado en una comparecencia ante los medios de comunicación que “nosotros no nos creemos a donde nos quiere llevar el Partido Popular, poniendo como disculpa que no hay profesionales, de que se hay que aguantar, porque si se está en esta situación es porque ese partido quiso que se llegara hasta aquí, no quiso actuar para solucionarlo, porque se lleva demandando desde hace años esta situación”.

PROFESIONALES Y PADRES, LOS PERJUDICADOS

Por su parte, la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy (BNG), ha recordado que tanto su municipio como los limítrofes de Cerdido, San Sadurniño y As Somozas “llevamos ya más de un año sin un profesional de pediatría que preste su servicio, se nos dice que se está buscando, pero no aparece, y se carga a los profesionales que están haciendo un gran esfuerzo, que hacen mucho más de lo que les corresponde”, además de reseñar que “las familias también son perjudicadas y al final lo que se está consiguiendo es que la sanidad acabe en su totalidad en manos privadas”.

Su homólogo en San Sadurniño, Secundino García (BNG), ha incidido en que “el deterioro de la sanidad pública se extiende por todo el país y que solo se puede revertir si logramos concienciar a la población de la necesidad de movilizarse, sobre todo cuando nos tratan de meter en la cabeza situaciones anómalas como si fueran normales, tal y como es nuestro caso, en donde llevamos más de un año sin pediatra alegando que no hay profesionales”.

Estima el regidor nacionalista que si esto ocurre es “porque el que tiene la responsabilidad de que tengamos unos servicios públicos adecuados, pues no ha cumplido con su parte”.

Por último ha trasladado que “nosotros lo que hacemos es un llamamiento a la ciudadanía a la movilización, no nos podemos quedar callados ante los recortes en los servicios esenciales”.