Besteiro se compromete con propietarios de As Fragas do Eume a retirar el actual Plan rector de usos

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha comprometido con propietarios de parcelas emplazadas en As Fragas do Eume "a retirar el actual Plan rector de uso y gestión de estos espacios" que fue aprobado por el Gobierno de la Xunta en marzo de este año.

Así lo ha dicho durante una visita a Pontedeume, en donde ha mantenido un encuentro con propietarios de parcelas situadas en este enclave natural, en compañía de alcaldes de la zona, que se han desplazado hasta el Centro de Interpretación de este espacio verde.

As Fragas do Eume abarcan cinco municipios de esta comarca, como son A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, y tiene más de un 80% del terreno en manos de propietarios particulares.

Según Besteiro, la Xunta aprobó este año un plan de gestión "con más de 20 años de retraso, sin ningún tipo de consenso con los propietarios" que está, ha denunciado, "provocando pérdidas económicas, imponiendo normas con total desconocimiento de la realidad y recortando derechos", ha destallado Besteiro.

NUEVO DOCUMENTO

Por ello, el socialista se ha comprometido, en caso de ser presidente, a derogar la actual normativa y consensuar un nuevo documento, ya que, a su entender, el actual "es injusto y no formula alternativas como beneficios por la fijación de carbono, pagos por la cesión de uso público o la compra de terrenos a precios justos o ayudas compensatorias por las limitaciones a los particulares".

Por último, Besteiro ha defendido la figura de Parque Natural de As Fragas do Eume, pero desde el respeto a la propiedad privada garantizada constitucionalmente. "Los bosques son un patrimonio natural de todos los gallegos y Rueda no puede desentenderse y que los propietarios se hagan cargo de un bien común de interés general", ha dicho.

Así, ha calificado de "tomadura de pelo" la partida habilitada por la Xunta para la compra de las fincas y ha propuesto estudiar otras fórmulas

El candidato socialista también ha pedido "la ampliación y mantenimiento de la carretera de acceso que el PP tiene completamente abandonada, la necesidad de aparcamientos disuasorios en los accesos y la revisión y reapertura de los puentes colgantes como un atractivo más del Parque Natural".