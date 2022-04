Bebidas energéticas y alcohol, cóctel explosivo en la conducción.

Un estudio científico del Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques y el Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol de Cataluña –encargado por la DGT y publicado en el International Journal of Neuropsychopharmacology–, concluye que la ingesta de alcohol mezclado con bebidas energéticas incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. La alta concentración de cafeína que tienen estas bebidas, contrarresta el efecto sedante del alcohol. El estudio asegura que podría provocar una predisposición a conducir a pesar que las capacidades para hacerlo han quedado disminuidas por los efectos etílicos, dando una falsa sensación de control. Pero, además, el análisis también ha revelado que el consumo de estas bebidas, tan populares entre los jóvenes, potencia una mayor concentración de alcohol en sangre: con la ingesta solo de alcohol los voluntarios registraron una concentración en sangre máxima de 0,75 gramos por litro, mientras la mezcla de las dos bebidas alcanzó un pico de 0,84 g/L.

Desde Cope Ferrol os pedimos prudencia en estos días de fiesta.