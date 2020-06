El Ayuntamiento de As Pontes destinará 40.000 euros en ayudas a la escolarización

El Ayuntamiento de As Pontes destinará 40.000 euros al programa municipal de ayudas para la escolarización, dirigidas a atender los gastos originados por el inicio del curso escolar 2020-2021, un 14,5% más con respeto al curso pasado.

Estas aportaciones están destinadas a atender los gastos de adquisición de libros y material escolar o informático del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos del municipio.

En el caso del alumnado de Educación Infantil, de 0 a 3 años, la ayuda podrá alcanzar los 30 euros. Para Educación Infantil, de 3 a 6 años, la cuantía se eleva a 100 euros, al igual que para Educación Primaria y Secundaria.

Los ciclos Formativos y el Bachillerato se subvencionarán con hasta 140 euros y el alumnado matriculado en FP básica recibirá ayudas de 80 euros.

CONDICIONES

Para solicitar estas aportaciones es necesario figurar en el padrón de As Pontes, tener unos ingresos anuales que no superen los 20.500 euros y haber presentado la solicitud de reserva de matrícula o de admisión en un centro público de la localidad, en el caso del alumnado de Bachillerato y ciclos formativos, y estar al corriente con los deberes fiscales de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de As Pontes.

Una vez que la persona beneficiaria este en posesión de la aportación para la escolarización, podrá adquirir los libros, material escolar o material informático, en los establecimientos del municipio, a su libre elección, antes de 10 de noviembre.

Las solicitudes, así como la documentación exigida, podrán presentarse a través de la sede electrónica municipal o en el registro general del Ayuntamiento, con cita previa llamando a los teléfonos 667 129389 o 667 129380 en horario de 08,30 a 13,30 horas, en un plazo de 20 días naturales a contar desde este martes, 23 de junio.

Al mismo tiempo, se abrirá un plazo extraordinario en septiembre, desde el 21 al 30 de septiembre, para aquel alumnado que por obligación tiene que formalizar la matrícula en septiembre.