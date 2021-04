El Ayuntamiento de Fene creará 200 plazas de aparcamiento en dos zonas de Perlío

El Ayuntamiento de Fene acaba de firmar con los propietarios la cesión de dos parcelas de 4.000 metros cuadrados situadas entre la calle de A Fraga y el río Cádavo, con el objetivo de habilitar una gran zona de estacionamiento en el casco urbano y comercial del municipio.

Estas dos cesiones se suman a otra ya firmada recientemente, de 2.000 metros cuadrados, cercana a la plaza Verde. El Gobierno local calcula que, una vez acondicionados, los tres solares tendrán capacidad para unos 200 vehículos.

Los acuerdos consisten en una cesión gratuita de los solares durante cuatro años -prorrogables después por acuerdo de las partes- a cambio de que el Ayuntamiento se ocupe de su limpieza y mantenimiento.

En los tres casos se trata de suelo urbano sin edificar que en estos momentos se encuentra lleno de maleza. El Ayuntamiento los desbrozará y después los convertirá en espacios para aparcar con una capacidad aproximada de 200 plazas. "Una cantidad muy importante con respeto a lo que tenemos en la actualidad", puntualizó el alcalde, Juventino Trigo (BNG).

ADECENTAMIENTO

La intervención municipal tras la limpieza de los solares no implicará obras permanentes, sino que se buscará únicamente "regularizar y reforzar el suelo para que en invierno no haya baches y que en verano no se levantes nubes de polvo. Un impacto mínimo en las fincas, ya que no están cedidas permanentemente al Ayuntamiento y además están afectadas por la cercanía del río e incluso por Patrimonio", explicó Trigo.

La cesión es por cuatro años y transcurrido este plazo se puede prorrogar - FOTO: César Galdo





Según el alcalde, los negocios de la zona llevaban demandando "muchos años" que se ampliaran las plazas de estacionamiento en las cercanías del que es, de hecho, el principal eje hostelero y comercial de Fene.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Polo (BNG), destacó que el presupuesto municipal aprobado inicialmente el pasado miércoles, 14 de abril, “recoge una partida de 200.000 euros para la adquisición de terrenos en otros puntos del municipio con el objetivo de destinarlos a usos y equipamientos públicos”.