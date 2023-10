Aumenta el acoso escolar entre alumnos cada vez más pequeños

Los casos de acoso escolar y de violencia están aumentando sobre todo a edades tempranas, esto es, a partir de los ocho años. También el acoso escolar es la primera causa de suicidio entre adolescentes y las causas parecen residir en una falta de manejo de las emociones, en la carencia de límites, el consumo de violencia o en el mal uso de las nuevas tecnologías.

Eso es lo que afirman las educadoras sociales que en Narón, un Ayuntamiento pionero en el ámbito de la prevención, trabajan en el desarrollo de talleres con los alumnos y ahora, más recientemente, con la instalación de puntos informativos para familias en la zona urbana y rural.

La situación es ciertamente preocupante según nos trasladó a COPE Ferrol Sofía Fernández es educadora social y coordinadora de los talleres contra el acoso escolar de Narón.

Una de las claves para prevenir esta lacra social es que desde las familias se pongan límites claros desde el cariño, que se limite el uso de las tecnologías y redes sociales entre los más pequeños y que se evite el acceso a ciertos contenidos violentos que fomentan la agresividad en los menores.

PROTOCOLOS

¿Y cómo se solucionan los casos de acoso en el entorno educativo?, ¿funcionan los protocolos?. La realidad es que en el momento actual no existen leyes específicas para saber lo que es acoso escolar o no, ahí está la necesidad de que escuelas e institutos tengan claros los protocolos para atender a las víctimas y a sus familias.

PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS

COPE Ferrol salió a la calle para conocer la sensación y percepción que existe del problema entre los alumnos en este caso de Bachillerato del IES Concepción Arenal de Ferrol. La mayoría de ellos consideran que el acoso se ceba sobre todo con los más débiles, vulnerables o considerados como "raros". Además afirman que se sienten poco escuchados y creen que cuando algo sucede los protocolos son lentos y poco efectivos y no funcionan. En definitva los alumnos consideran que a menudo no se les atiende y que los "profesores no se enteran"