"Me he cambiado de casa", "estoy embarazada y no puedo tener gato", "no tengo dinero para pagar el veterinario", cada vez estas excusas son más elaboradas y más frecuentes en las personas que "quieren limpiar su conciencia ante el abandono sobre todo de perros y gatos", esto es lo que nos cuentan las integrantes de la directiva de Cometa, Nuria Pérez e Iria Saavedra.

Reciben continuamente llamadas a la protectora, para que ellas se hagan cargo de mascotas. En algunos casos, y en la medida de sus posibilidades, la asociación se presta a colaborar con los gastos veterinarios, pero muchas veces, ni aún así consiguen reducir el abandono que ya no se produce sólo en los meses de verano y después de las Navidades, sino que es continuo, lamentablemente, durante todo el año.

Un abandono que tiene lugar entre los seis y los diez años, cuando los animales se hacen ancianos y una de las épocas en las que nuestras mascotas van a necesitar una mayor atención veterinaria con gastos mayores.

Una de las tareas que tienen desde la protectora Cometa, es seguir concienciando sobre la necesidad de cuidar a las mascotas, de hacerse responsables de las mismas, una situación increíble, pero cierta porque se sigue produciendo.