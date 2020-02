La asamblea del PSOE de Fene rechaza el apoyo de tres de sus concejala a la moción de censura

La asamblea del PSOE de Fene rechaza el apoyo de tres de sus concejalas a la moción de censura presentada hace varios días por sus tres ediles y acusa al BNG de “enfangarse en procesos oscuros” y tachan de “transfuga” a la portavoz de su partido en el Ayuntamiento, a Mar Piñeiro.

Según aseguran en un comunicado, en un encuentro celebrado en la noche del pasado jueves, 30 de enero, y de forma mayoritaria, con el apoyo de más del 92% de los afiliados, dicha asamblea ha decidido “rechazar y desautorizar la actuación de la portavoz municipal y las concejalas que la acompañen en esa aventura personal, en forma de moción de censura, máxime, cuando a día de hoy los órganos del partido socialista siguen desconociendo los acuerdos conseguidos”.

También les piden a las tres ediles que “depongan su actitud y retiren el apoyo a esa moción o presenten su dimisión, devolviendo la representación en el pleno del Ayuntamiento de Fene al PSOE”.

DESTITUCIÓN

Además, también se ha querido “instar a la ejecutiva municipal a tomar, de forma urgente, todas las medidas previstas en los Estatutos y Reglamentos del PSOE para destituir el antes posible a la actual portavoz del grupo municipal”, Mar Piñeiro, y que “la representación” del partido “no recaiga por más tiempo en una persona que no se representa más que a si misma”.

En dicha nota de prensa también se traslada que “en caso de que la portavoz y las concejalas que la acompañen no corrijan su actitud, y consumen el proceso que han iniciado” no descartan el iniciar “la solicitud de expulsión de una organización a la que no pueden representar”.

Por último, también aseguran que esta asamblea “desautoriza categóricamente la participación de las concejalas socialistas en el gobierno que pueda resultar de esta desafortunada iniciativa”.

A dicha asamblea también acudieron una representación de la ejecutiva provincial, en este caso el vicesecretario, Bernardo Fernández, y el secretario de Organización, José Manuel Lage Tuñas.

CRÍTICAS AL BNG

Los socialistas de Fene también traslada en su comunicado que “una vez más BNG, se enfanga en procesos tortuosos, de contenidos oscuros y sin el más mínimo respeto por la democracia interna de las organizaciones políticas progresistas de Fene”.

Además, inciden que al grupo municipal del BNG “le importan poco estos días los vecinos de Fene, ya que su único interés es conseguir el poder a cualquier precio, con el único objetivo de satisfacer las ansias de poder de sus miembros”.