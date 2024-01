Ana Pontón propone en As Pontes un nuevo modelo energético para Galicia

La candidata del BNG a las próximas elecciones autonómicas de febrero, Ana Pontón, visitó este lunes el concello de As Pontes, en donde habló de la necesidad de crear un modelo energético, concretamente una empresa pública de energía que ponga al servicio de Galicia la explotación de los recursos naturales.

Habló de un plan que recoja también medidas contra la pobreza energética y una planificación eólica que armonice intereses económicos, medioambientales y sociales. Lo hizo apelando al desmantelamiento de la central térmica de Endesa y a la necesidad de beneficiar a las familias y a la clase trabajadora ante esta transición energética.

Pontón quiso dejar claro que el BNG está a favor de la eólica, pero no del “boom eólico depredador al servicio de las grandes energéticas que no tienen en cuenta cuestiones ambientales y no respeta a la gente del rural”. Abogó, en este sentido, por una planificación de las renovables que armonice intereses económicos, sociales y medioambientales, y propuso que el viento sea declarado bien público, de manera que su explotación esté sujeta la concesiones temporales, como sucede con la energía hidráulica.

La candidata del BNG defendió también que el desarrollo de nuevos parques eólicos esté condicionado la que las empresas que los gestionen “tengan su sede en Galicia y paguen aquí sus impuestos”, permitiendo al mismo tiempo una mayor participación pública en su explotación.

El modelo energético del BNG pasa igualmente por el desarrollo de tecnología energética y, en este sentido, incluye la creación de un centro de I+D+i vinculado al almacenamiento de energía en las Pontes, donde existe el capital y el conocimiento necesario y donde “seguimos pendientes de poder llevar adelante una transición energética justa”.

CRISIS DE LOS PELLETS

Pontón también recriminó en As Pontes al PP para que no repita en la crisis de los pellets la “marea de mentiras, manipulación e incompetencia” del Prestige. Comparte la “marea de indignación” que se extiende por el País ante el vertido y la incapacidad de Rueda y su ejecutivo para liderar una respuesta. Urge la Xunta y Gobierno estatal a dejar sus reyertas y actuar de una vez por todas coordinadamente para limpiar la marea plástica de la costa gallega.