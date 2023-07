Ana Pontón en As Pontes: “Es el momento de coger con ganas la papeleta del BNG"

La portavoz nacional, Ana Pontón, pidió este pasado lunes en As Pontes a los gallegos y a las gallegas acudir a las urnas el próximo domingo con esperanza y con ilusión, votando con la cabeza y con el corazón en Galicia con el objetivo de alcanzar un grupo gallego fuerte para hacer valer los intereses de Galicia en Madrid.

“No es el momento de votar con miedo ni por el mal menor, es el momento de votar con ilusión, con fuerza, con ganas de coger la papeleta del BNG porque en esa papeleta está la vida de los gallegos y de las gallegas”, proclamó en el mitin de As Pontes, “la papeleta del BNG es la que dará el poder a los gallegos y las gallegas para hacerse valer en Madrid, para la defensa de inversiones justas, para la defensa de una transición energética justa, para poner fin al centralismo y para la defensa del futuro de este país”, recalcó.

Insistiendo en ese mensaje, Pontón pidió “concentrar en el BNG todo el voto rebelde, inconformista, de país y todo el voto de las personas que están hartas de ver como las fuerzas estatales tratan a los gallegos y a las gallegas como ciudadanía de segunda. La papeleta del BNG en el busca privilegios, al contrario, busca justicia y dignidad para este país, para eso sirve la papeleta del BNG”, subrayó.

La portavoz nacional ironizó sobre los “predicadores del no”, los que pregonan que no es posible tener un grupo gallego fuerte en el Congreso, “son los mismo que decían que no había alternativa al PP y hoy somos el BNG quien le disputa la Presidencia en Galicia; los mismos que decían que no me los iba a ser la fuerza que más incrementara su representación en las municipales, y ahí tenemos un 30% más de concejales y concejalas por todo el país; los mismos que decían que no me los iba a hacer historia en Compostela y ahí estamos con una alcaldesa del BNG liderando el gobierno de la capital del país”, enumeró.

Este 23 de julio, “vamos a volver ganar las del sí, que es posible tener un grupo gallego fuerte en el Congreso, basta con que todas las personas que votaron Bloque en las pasadas elecciones gallegas y ahora en las elecciones municipales “vuelvan a confiar en nosotros este 23 de julio, con esa confianza vamos a tener un grupo gallego fuerte con diputados y diputadas por todas las provincias”, recalcó. En este sentido, explicó que muchas veces escucha elogiar el papel que juegan vascos y catalanes en el Congreso, condicionando la política del Estado para mejorar la vida de sus pueblos.

“No es que sean más hábiles, ni que tengan mejor estrategia negociadora, lo que sí tienen son fuerzas nacionalistas con grupos fuertes y usan esa fuerza para hacerse valer. Es lo que quiere hacer el BNG, no para conseguir privilegios sino para conseguir un trato justo con Galicia y para acabar con la discriminación del bipartidismo de siempre”, alegó, subrayando que “un solo diputado del BNG fue más útil para Galicia que los 22 restantes, imaginad lo que podemos lograr con un grupo gallego fuerte!”.

La portavoz nacional finalizó la intervención en As Pontes haciendo un llamamiento a la movilización porque Galicia se juega mucho, “se juega tener una voz potente que defensa nuestros intereses allí donde se toman las decisiones que nos afecten directamente, se juega dejar atrás el agravio de unas fuerzas estatales que dicen una cosa aquí y hacen la contraria en Madrid. Por eso, este 23 de julio es el momento del BNG, es el momento de Galicia”, concluyó.

En el mitin, el cabeza de lista por A Coruña, Néstor Rego, hizo hincapié en la “urgencia” de que Galicia cuente con un más fuerza en el Congreso para darle voz y defender los intereses del país, cuestiones como la tarifa eléctrica gallega, frenar el expolio eólico para poner sobre la mesa un modelo energético justo a favor de la mayoría social.