Ana Pontón pide una "transición justa para As Pontes" y ve "falta de voluntad política"

La portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, ha reclamado a los gobiernos de Xunta y Estado que se aplique "una transición justa para As Pontes", ya que a su entender "hay alternativas económicas para una localidad que se está jugando su futuro laboral y su futuro social", al tiempo que ha criticado la "falta de voluntad política" para alcanzar "una alternativa de futuro" para esta localidad.

"Para que haya futuro tiene que haber una transición energética justa, y no un fraude, porque tanto el Gobierno central como el Gobierno de la Xunta no están actuando para defender esto", ha dicho.

Pontón ha participado en el mediodía de este jueves en la manifestación que ha recorrido varias calles de As Pontes coincidiendo con la jornada de huelga general convocada en este municipio en solitario por el sindicato CIG.

"Vemos como hay una falta de voluntad política para que el cierre de la central signifique que haya una alternativa de futuro, porque de momento lo único que tenemos son promesas incumplidas y una falta de compromiso con esta localidad", ha trasladado la nacionalista, que ve esta situación "inconcebible".

PROMESAS

La portavoz nacional del BNG ha destacado que "a lo largo de estos últimos años" se han hecho "muchos anuncios" que "no se están materializando en compromisos concretos".

El cierre de la central térmica propiedad de Endesa "ya hace cuatro años que se anunció", ha recordado, "pero a estas alturas no hay un plan de industrialización para As Pontes".

En ese sentido, desde el BNG han denunciado que "hay un trato muy distinto respecto de cómo se está actuando en otras partes, como en Aragón, en donde sí hay un concurso de transición energética justa desde el año 2022", mientras que en As Pontes "no se sabe nada respecto del futuro, más allá de anuncios en prensa", por lo que no hay "la certeza de que se vaya a llevar adelante".

Por último, Pontón ha pedido que se ponga en marcha un concurso "para una transición energética justa con adjudicación de todos los megavatios que van a quedar libres en relación con el cierre de la central térmica", concretamente 1.400 MW. "Para nosotros esto es clave, porque ese concurso significa que vaya a haber proyectos que tengan que competir, con transparencia y criterios sociales a la hora de adjudicar esos megavatios".