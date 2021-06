Alternativa por Somozas denuncia que el alcalde no incluye en el próximo pleno una de sus mociones

El grupo municipal de Alternativa por Somozas ha denunciado que el alcalde no ha incluido dentro del orden del día del próximo pleno ordinario, previsto para el próximo miércoles, 23 de junio, una moción para debatir la puesta en marcha de medidas que permitan fijar población en este municipio mediante ayudas a la natalidad.

“Hemos recibido la notificación para la celebración del próximo pleno municipal y nos hemos quedado asombrad cuando comprobamos que en el orden del día no figura nuestra moción”, ha detallado el portavoz de esta formación, Manuel Pena.

“Parece ser que no interesa nuestra propuesta de que As Somozas tenga mas vecinos cada año”, ha reiterado, “como tampoco interesó mover un dedo para evitar el cierre de Siemens Gamesa, ni por los olores que soportan los vecinos de Seixas”, a los que desde Alternativa por Somozas unen también ahora “los vecinos de Recemel, que no quieren la cantera”.

MILLAR DE HABITANTES

Desde la oposición al gobierno que preside Juan Alonso (PP) se manifiesta que “estamos ante un gobierno municipal totalmente inútil, que lo que menos le preocupa es el bienestar de los vecinos y el crecimiento como pueblo”, destacando que “en el momento que el censo baje del millar de habitantes, de lo cual estamos ya a puntito, vamos a soportar la bajada también de aportaciones de las administraciones superiores”.

Alternativa por Somozas asegura que “estamos ante la decadencia de un gobierno local caduco y de una falta de empatía grave hacia el pueblo, donde ya ni se atienden las demandas de los vecinos, solo las de los enchufados, sin importar los problemas que cada familia pueda tener en el día a día”.

CANTERA

Por último, acusan al alcalde de “cruzase de brazos cuando medio centenar de vecinos le están diciendo que no quieren la cantera de Viñas en medio de las casas, que se concentran a diario en las inmediaciones de la cantera”, lanzando además una pregunta: ¿Hasta cuándo piensa este gobierno local mantener su inoperancia, dejadez y descuido?.