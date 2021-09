Alrededor de 500 personas se manifiestan en Caaveiro en contra de los eólicos

Quinientas personas se dieron cita este @fin en el monasterio de Caaveiro para protestar contra los seis polígonos eólicos proyectado por el Ministerio de Transición Ecológica ( Miteco) en el entorno de las Fragas do Eume: Caaveiro, Pena do Corvo, Taboada, Santuario, Roidiz y Tesoro. En total, 104 aerogeneradores de dimensiones superiores a los 200 metros de altura.

Los participantes, procedentes de diferentes municipios de la comarca de Ferrolterra, se acercaron hasta Caaveiro a través de rutas reivindicativas que partieron de los ayuntamientos de Cabanas, Pontedeume, A Capela y Monfero.

Una vez en Caaveiro, las plataformas, asociación y colectivos convocantes leyeron un manifiesto elaborado en conjunto en el que denuncian que muchos de los proyecto eólicos presentados no cumplen las leyes vigentes: “Al igual que el vecindario no puede edificar fuera de las normas de un Plan de Ordenación Municipal, las empresas no pueden situar parques fuera de las zonas señaladas ni pueden cambiar el uso prioritario del territorio”, aseguran.

Las plataformas que firman este manifiesto alertan sobre la transformación física que sufrirá el territorio: “Se abren nuevos caminos, se tienden líneas aéreas de transporte de la energía eléctrica, cambian los cursos de agua, se ven afectadas fuentes, manantiales y pozos, van a hacer cientos de voladuras y se moverán millares de toneladas de tierra y residuos”.

Las plataformas subryan la necesidad que hay de energía renovables pero proponen alternativas que no pasen por los beneficios de las multinacionales eléctricas en perjucio de las comunidades rurales. Desde los colectivos que firman este manifiesto proponen el fomento del autoconsumo con instalaciones unifamiliares en el rural o comunitarias en los edificios de las zonas urbanas.

Condenan la industrialización y privatización del paisaje y demandan a las adminnistracións que no den el visto bueno a la implantación masiva de parques eólicos ya que se trata de una “invasión” que “convierte el territorio en un polígono industrial continuo”.

Las diferentes plataformas que firman este manifiesto exigen al Gobierno a elaboración de un Plan Estratégico a nivel estatal y autonómico que planifique la producción, el transporte y el consumo de energía eléctrica. “Una planificación que debe tener como objetivo la justicia y la racionalidad, protegiendo los valores económicos, patrimoniales, paisajísticos y ambientales de todo el territorio y la salud de las personas”.

El manifiesto está firmado por A Capela di non, Cabanas di non, Neda di non, Monfero di non, Cerdido di non, Plataforma Terra Cha, Transición Enerxética Xusta Moeche, Colectivo Terra, Betula, Moveneda, Asociación A-Legre, Sindicato Labrego, Adega, Sos Patrimonio Gato Seselle, Aire Limo nas Mariñas Mandeo, Ecoloxistas en Acción Coruña, Adega y Fruga.