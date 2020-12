La alcaldesa de Narón critica a la Xunta por “la manera en la que se están haciendo las cosas”

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TeGa), ha criticado “la manera en la que se están haciendo las cosas” en alusión al cierre perimetral en solitario que va a estar vigente a partir de este viernes, 4 de diciembre,en este municipio y que va a impedir a sus vecinos desplazamientos fuera de sus límites y la entrada de otros provenientes de otros lugares.

Ferreiro ha criticado que “nos comuniquen a las diez de mañana de hoy”, por este jueves, “que nos quedamos a nivel individual, tras haber solicitado este miércoles por correos electrónicos, Whatsapp o por llamadas que nos pudieran aclarar si quedamos aislados o no, y no ha sido hasta las diez de la mañana de este jueves cuando nos lo confirman”.

La regidora de Terra Galega también ha abundado en que “todavía no sabemos que letra pequeña va a aparecer en este Diario Oficial de Galicia, ya que para nuestra sorpresa nos dice el secretario xeral de la Consellería de Sanidade que es él el que hace este documento, que tiene reuniones toda la mañana y que se hará a lo largo de la tarde, siendo publicado a no se que hora para entrar en vigor mañana viernes”.

DIFÍCIL DE CUMPLIR

“Ahora si pienso que estas medidas no van a ser efectivas”, ha reiterado Ferreiro en alusión al cierre perimetral, ya que estima que “no se van a poder hacer y cumplir porque no tenemos capacidad por la situación, por la idiosincrasia de este municipio en esta comarca, en donde no tenemos la capacidad para hacer este cierre a nivel individual”.

La regidora de Narón aseguró que tal y como está el territorio de su municipio va a ser muy difícil el control, “municipios comunicados por la carretera de Castilla y que hace casi imposible que estas medidas sean efectivas”.