Alcaldes socialistas denuncian la falta de respuesta de la Xunta a las alegaciones al PRUX Fragas do Eume

El PSdeG-PSOE, que gobierna en los cinco ayuntamientos que abarca el territorio del parque natural de las Fragas do Eume, denuncia que la Xunta haya aprobado este pasado jueves el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUX) del parque Natural de las Fragas do Eume sin dar respuesta a las alegaciones conjuntas presentadas por más de 450 propietarios de los terrenos y por los ayuntamientos de Cabanas, Monfero, Pontedeume, As Pontes y A Capela, contra el plan rector.

“Es una tomadura de pelo, una absoluta falta de respeto que, tras veinte años esperando, la Xunta ni siquiera se digne a explicarles a propietarios y ayuntamientos qué alegaciones se se aceptan y cuales se desestiman, y que nos tengamos que informar de la aprobación del PRUX por la prensa”, afirmó el secretario provincial de los socialistas y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández.

Fernández explicó que las alegaciones, presentadas de forma conjunta para mostrar la unidad de las reivindicaciones de los vecinos , pedían principalmente que se delimiten y concreten las zonas en las que se divide el parque y las acciones, usos y prohibiciones y restricciones que afectan la cada zona; así como las compensaciones e indemnizaciones para los propietarios de los terrenos en función de esas limitacionesde usos.

SIN SISTEMA DE COMPENSACIÓN PARA LOS PROPIETARIOS

“Por lo que vemos, la Xunta incumple la principal reivindicación de los propietarios y propietarias de los terrenos, que es establecer un sistema de compensación. Al final, lo que se aprueba es un plan rector para un parque que va a ser privado, puesto que tiene dueños a los que en ningún momento se les va a compensar por las limitaciones que tendrán en sus propiedades, en función de las distintas áreas de protección que contempla el PRUX”, censuró Bernardo Fernández, que consideró “inaudito” que se resuelva un asunto de esta importancia sin tener en cuenta a los propietarios de los terrenos.

“Vamos a pedir a la Xunta que nos remita el documento para estudiarlo en profundidad, porque el único que conocemos, a través de una nota de prensa, es que aceptan el 62% de los alegatos, pero no sabemos sí se incluyen las reivindicaciones de propietarios y ayuntamientos”, concluyó.