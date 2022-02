El alcalde As Pontes se posiciona a favor de realizar “una reflexión” para fusionarse con As Somozas

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se ha posicionado a favor de realizar “una reflexión” para poder fusionar el municipio que él preside con el vecino de As Somozas, en donde ha detallado que este tipo de pasos “suponer arriesgar desde el ámbito político y por mi parte estoy dispuesto a hablar con cualquier ayuntamiento de nuestro entorno sobre una fusión, pero partiendo de que tiene que merecer la pena, para los dos municipios, y que tiene que ser también querido desde los dos ayuntamientos, desde el mayor de los respetos”.

Así se ha manifestado el también presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del PSdG, durante su participación en el ciclo “Conversas no Parador”, que ha organizado en la mañana de este jueves, 10 de febrero, el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo de Ferrol.

Así, el regidor pontés ha detallado que en el caso de su municipio con el de As Somozas “no es solo cercanía”, ya que ambos territorios son limítrofes, “sino que de familia, ya que gente de As Somozas trabaja en As Pontes, otros de As Pontes trabajan en As Somozas, recibimos servicios de uno y de otro municipio, es decir, hay una vinculación absoluta, pero también hay un cariño mutuo, enorme y de respecto”, ha sentenciado.