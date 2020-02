El alcalde de Ortigueira "rogará" si es necesario a la oposición que permita el ingreso en el Xeoparque

A pesar del atranco que sufrió en el pleno la entrada del Ayuntamiento de Ortigueira en la Asociación de Municipios del Xeoparque del Cabo Ortegal, su alcalde, Juan Penabad Muras, espera poder reconducir la situación generada dicen por la falta de apoyo de los grupos de la oposición a un proyecto que considera de vital importancia para el futuro de la localidad.

“Se lo rogaré si es necesario, porque estoy dispuesto a hacerlo”, aseguró el socialista. “Voy a continuar luchando, no voy a quedarme con los brazos cruzados y pelearé todo lo que pueda, volveré a hablar con ellos y haré otro pleno, si es preciso, pero tengo que conseguir apoyos”, anunció Muras.

El alcalde mostró un fondo pesar por el resultado de la votación plenaria, en la que ningún edil de la corporación, salvo los del gobierno, se comprometió con esta iniciativa. Considera el regidor que la entrada de Ortigueira en este proyecto sería una fuente de ingresos importantísima, como lo es el Festival Celta. Insiste Muras en que si la Unesco reconoce el Xeoparque aumentarán también las ayudas para otras iniciativas como el propio Festival, mejorarán las infraestructuras y comunicaciones con el que eso trae consigo para la creación de empresas.

“La gente podría dedicarse a la agricultura, si quiere, y tener otra fuente de ingresos adicional”, explica, “cualquier persona con sentido común y cabeza ve las posibilidades”. Muras no oculta su decepción con lo sucedido en el pleno, “porque sería de las mejores cosas que se le pueden dejar a Ortigueira; son muchos kilómetros cuadrados de extensión y nuestro ayuntamiento representa una parte muy importante de este espacio”.

INFORMES DESFAVORABLES DE SECRETARIO Y TESORERA

Lamenta que desde parte de la oposición se justifique la abstención con una falta de información, “si no asisten a las reuniones como la van a tener, pero si tienen dudas, que pregunten”- y también rechaza que se hayan amparado para no apoyar el proyecto, en unos informes del secretario y de la tesorera “que son preceptivos pero no vinculantes”. Estos informes ponen atrancos por el hecho de que el Ayuntamiento esté dentro de un Plan de Ajuste. Aquí el regidor manifiesta que no fue él sino el PP de Ortigueira el que metió al concello en esta situación económica.

El alcalde se pregunta que pensarán los vecinos y vecinas que dieron su voto al PP “cuando nos tiran esto para atrás”, acusó a sus actuales representantes de falta de sentido institucional e insistió en que el proyecto de Xeoparque “no es un tema personal: a mí me está haciendo daño, pero también se lo hacen a ellos mismos y a Ortigueira; hay que ser buenas personas y mirar por los intereses del pueblo”.

El alcalde destacó también el hecho de que tanto la Xunta como la Diputación estén dando apoyo al proyecto de Xeoparque, incluso con importantes ayudas económicas en el caso de la institución provincial, y sea el Ayuntamiento el que impide que Ortigueira participe en él.