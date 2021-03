El alcalde de Ortigueira y su familia dan positivo en coronavirus

El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad (PSOE), y su familia más directa, mujer, hijas y suegros, han dado positivo en coronavirus, según han trasladado a Europa Press fuentes próximas de la familia del regidor.

Esta situación ha motivado que todos ellos tengan que permanecer en aislamiento domiciliario y que además durante este martes, 23 de marzo, está previsto realizar un cribado voluntario en donde han sido citadas más de 40 personas de esta localidad, como consecuencia de este brote familiar, en donde mucho de ellos son concejales de este municipio, y que acudirán a lo largo de la jornada al punto COVID-Auto situado en la explanada del Hospital Novoa Santos de Ferrol.

PLENO

Muchos de los llamados a realizar dicho cribado son ediles de la oposición de Ortigueira, que acudieron el pasado miércoles, 17 de marzo, a un pleno que se prolongó durante más de tres horas. Algunos de ellos han trasladado a Europa Press desconfiar de que el regidor no se confinó en el momento de ser confirmado como positivo, ya que no entienden que los contacten los rastreadores tras haber superado las 48 horas desde el pleno, ya que inciden que “no me cuadran los plazos”, criticando además que el alcalde socialista no se pusiera en contacto telefónico para trasladarle lo sucedido.

Además, otras fuentes consultadas por Europa Press también aseguran haber visto al regidor en algún local de hostelería de la localidad durante el fin de semana.