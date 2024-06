Adjudican por más de 1,3 millones de euros la mejora de tres carreteras en siete municipios

La Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras adjudicó por 1.320.528 euros las obras de mejora del firme en tres carreteras autonómicas, a su paso por siete ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

Estas intervenciones, adjudicadas a la empresa Lancer Proyectos y Obras, S.A., se llevarán a cabo en varios tramos de las carreteras autonómicas AC-110 (As Felgosas-Espiñaredo), en varios tramos de los ayuntamientos de Cerdido, Moeche y As Somozas; en la AC-564 (Cabanas-As Pontes), al paso por los municipios de A Capela y As Pontes y en la carretera AC-566 (Narón-Campo do Hospital), a su paso por los ayuntamientos de Valdoviño y de Cedeira.

El contrato se firmará en los próximos días y las obras se iniciarán, previsiblemente, en el mes de julio con el objetivo de tenerlas finalizadas en este mismo año, ya que los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses.

Las actuaciones tienen como objeto la rehabilitación del firme, mediante el fresado y la reposición de la capa de rodadura, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en varios tramos de estas tres carreteras, completado las obras con el repintado de las marcas viarias.