Activo un incendio forestal en Cabanas, que afecta a dos hectáreas de las Fragas do Eume

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en el municipio Cabanas que afecta a dos hectáreas de superficie en el parque natural de As Fragas do Eume.

Según fuentes de la Xunta, el fuego se inició a las 13,00 horas en la parroquia de Soaserra. En estos momentos trabajan en el punto un técnico, tres agentes, once brigadas, cinco motobombas, dos aviones y cuatro helicópteros.

La Consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.