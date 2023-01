El abogado Jorge Ulla será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Narón

El secretario xeral del PSdG, Valentín González Formoso, ha asegurado que “estamos ante un día muy importante e histórico para Narón (A Coruña), venimos a revolucionar este municipio, desde la socialdemocracia, desde un proyecto que pretende abrazar a todo aquello que quiera hacer política en positivo, constructiva, con altura de miras y para recuperar el papel fundamental que tuvo Narón en los años 80 y 90, durante dos décadas, ejerciendo de motor de la propia comarca”, manifestaciones realizadas en el mediodía de este sábado, 21 de enero, en un hotel de esta localidad, durante la presentación del abogado Jorge Ulla como candidato de este partido a la Alcaldía de Narón en las próximas elecciones de mayo.

“Este proyecto de Jorge trata de conseguir que Narón sea la séptima ciudad de Galicia y requiere un esfuerzo colectivo de toda la sociedad civil y que pueda seguir avanzando dentro de un partido político que gobierno aproximadamente en el 60% de la población gallega”, ha detallado el también presidente de la Diputación de A Coruña.

González Formoso también ha detallado que Ulla va a tener “todo el apoyo del Partido Socialista de Galicia, de alcaldes y portavoces que hacen una labor excepcional” y que “para nosotros el tratar de recupera esa esencia de Narón que vivimos en otros tiempos, y por eso nos gustaría volver a ver a este municipio despertar”, además de instar al nueva candidato “a continuar con esa ilusión, haz un proyecto abierto, en donde cuentes con todo el mundo y te quiero agradecer el haber dado un paso adelante desde tu posición personal, tan cómoda, y familiarmente tan difícil ahora cuando uno se compromete a representar a toda una ciudad como es Narón”, ha aseverado.

EMPLEO

Por su parte, Jorge Ulla, ha detallado que se siente orgulloso de ser el elegido para “poder representar al municipio en el que vivo, en donde pago mis impuestos y crio a mis hijos, para mi es muy especial” y que a su modo de ver “Narón es como un transatlántico que a día de hoy parece que se está varando, ya que cada día veo que son más las empresas que están cerrando, otras que no están llegando y el polígono no está manteniendo la fuerza y el motor que eran dentro de la comarca”.

Jorge Ulla será el número uno en la lista electoral del PSOE de Narón en las elecciones de mayo

Ulla ha agradecido a González Formoso su confianza y ha detallado que él quiere para este municipio “un proyecto progresista, centrado en el empleo, nuestra prioridad fundamental y atraer nuevas empresas que sean palancas y motoras de esta comarca”.

EJECUTIVA LOCAL

Por otra parte, González Formoso interpelado por los medios de comunicación como valoraba que en esta presentación no estuviera presente ningún integrante de la ejecutiva local, en donde además existe un distanciamiento por este nombramiento, el secretario xeral ha detallado que “hoy es el día de la presentación de Jorge como candidato a la Alcaldía, que va a liderar a un equipo que viene a trabajar en positivo, desde la humildad, que viene a dar lo mejor de si mismo y ahí pienso humildemente que va a estar todo el partido”, además de incidir en que “un partido no es ni un nombre ni un apellido, es una esencia de la ciudadanía y de la sociedad, y el interés general de Narón está por encima del interés personal de nadie, no solo aquí, en todos los municipios, y así se va a trabajar siempre, en clave de los vecinos”, ha sentenciado.