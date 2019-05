Xuntos Actúa se pregunta “que se fuman en el PSOE de Ferrol para hacer análisis electorales”

El candidato de Xuntos Actúa a la Alcaldía de Ferrrol, Carlos del Río, ha asegurado que desde su partido político “observamos con asombro la falta de profesionalidad política existente en el PSOE de Ferrol, lo cual nos preocupa profundamente, ya que podría ser un miembro de un posible gobierno de coalición de izquierdas en Ferrol” incidiendo que a su entender “la falta de profesionalidad política es la de marearse por fumar determinados productos nada recomendables”.

A través de un comunicado incide en que “unos resultados de unas elecciones generales no son extrapolables a unas elecciones municipales, aunque se presentasen exactamente los mismos partidos políticos”.

Del Río acusa a Beatriz Sestayo de “no representa al PSOE ganador de Pedro Sánchez, sino al perdedor de Susana Díaz”, mientras que de su contrincante a la Alcaldía, Ángel Mato, asegura que “estuvo a punto de no presentarse por imposiciones centralistas en su lista”.

FERROL EN COMÚN

El que también fue presidente de Ferrol en Común, ha reiterado que una cosas es “Unidas Podemos y otras Ferrol en Comun, ya que debemos de recordar que Podemos Ferrol no se presenta, no va apoyar a ningún partido, y no lleva a nadie en la lista de FeC, y por el contrario Xuntos Actúa está compuesto por personas que fueron militantes de Podemos en Ferrol y que incluso fueron en la lista de FeC en el 2015, representando por tanto la esencia del Podemos original”.

Del Río también estima que “el PSOE no es consciente de que los votos que obtuvo en las generales fue un voto útil para evitar que entrase a gobernar la derecha reaccionaria, y que ese voto no se va a dar en las municipales”, incidiendo en que “en el distrito donde se sitúa el barrio de Recimil, Xuntos Actua reta a este PSOE de Ferrol a sacar más votos que nosotros”.

SONDEO

Aseguran desde Xuntos Actúa que “tenemos un Tracking interno que nos otorga representación municipal, y por ello le recomendamos al PSOE de Ferrol que se tranquilice porque por nuestra culpa, o gracias a nosotros, gobernará o no en Ferrol”.

Por último, les recomiendan desde esta formación recientemente creada que “es muy aconsejable que dejen de fumar ciertos productos y se dediquen a resolver sus problemas internos, ya que Sestayo y Mato están fuertemente enfrentados y sólo están pensando en su ego y lucha de poder, y no en los ciudadanos de Ferrol”.