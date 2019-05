La formación política Xuntos Actúa acusa a Pablo Iglesias de “ningunear” y “traicionar” a los inscritos de Podemos en Galicia, además de trasladar que este miércoles, 22 de mayo “se producirá una nueva incoherencia de Pablo Iglesias”, al recordar que “Podemos Ferrol no se presenta a las elecciones municipales, su grupo oficial así lo anunció, igual que manifestó que Podemos Ferrol no apoyaría ninguna candidatura”.

A través de un comunicado el partido liderado por Carlos del Río destaca que “no va ningún inscrito de Podemos en la lista de Ferrol en Común, ya que según aclaró Podemos Ferrol non se dan las condiciones para una candidatura unitaria”.

Pablo Iglesias en una reciente vistia a Ferrol participó en una movilizacion del naval FOTO: Efe/Kiko Delgado

También acusan a Ferrol en Común de ser “un partido personalista de Jorge Suárez dirigido desde más arriba por otro personalismo, el de Yolanda Díaz”, estimando que Pablo Iglesias estará en Ferrol “apoyando a una candidatura que no lleva a nadie de Podemos”, ya que estiman que “Pablo Iglesias vendrá a apoyar a la Izquierda Unida de su amiga Yolanda Díaz, porque no olvidemos que Jorge Suárez es de Izquierda Unida, y no olvidemos que en esa lista no hay nadie de Podemos”, finalizando asegurando que “el ultraje a los inscritos de Podemos Galicia se repetirá de forma multiplicada en los inscritos de Podemos Ferrol”.