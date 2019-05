Rivas presenta un programa para "finalizar con los abusos que los vecinos y vecinas de esta ciudad padecen"

El BNG de Ferrol presentó este sábado su programa electoral de cara a los próximos comicios electorales que tendrán lugar el 26 de mayo.

El candidato a la alcaldía, Iván Rivas, incidió en que se trata del único texto que explica de donde se van a obtener los recursos para desarrollar las propuestas que se recogen en el programa. Dijo que es programa electoral que propone que Ferrol cuente con la suficiente determinación para que tome decisiones que hagan que la ciudad tenga una transformación sustancial de cara a los próximos cuatro años.

"El programa del BNG contiene 5 ideas prioritarias que estructuran el programa electoral, que tiene como objetivo finalizar con los abusos que los vecinos y vecinas de esta ciudad llevan tanto tiempo padeciendo", Iván Rivas.

PAGO DE IMPUESTOS DE ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS PARA CONSEGUIR RECURSOS

La primera idea se basa en la necesidad de recursos que tiene Ferrol. La falta de ingresos es un problema estructural que hace falta darle solución de forma inmediata. Critican que el Ministerio de Defensa, la Autoridad Portuaria, Navantia y la Iglesia no pagan los impuestos que pagan los demás, y que por ello es fundamental que se finalice con estos privilegios, apuntó Rivas. "Ferrol es una ciudad que no llega a los 70.000 habitantes y que se sostiene exclusivamente con el esfuerzo de los vecinos y vecinas, a pesar de que hay administraciones públicas o empresas como Navantia y Emafesa que deberían contribuir a los recursos económicos que permitan encarar el futuro de la ciudad con dignidad".

RECUPERAR LA CIUDAD

La segunda idea del BNG pasa por recuperar la ciudad porque agumentan que ya no es de los vecinos y vecionas de Ferrol. Tachan a otras organizaciones políticas de avalar proyectos especulativos, como el que se pretende hacer en el Sánchez Aguilera. Desde el BNG se comprometen con el crecimiento urbanístico cero. “ Esto no supone impedir la construcción de vivienda nueva pero sí el desarrollo de nuevos suelos urbanizables”, explicó el candidato. Dicen que es necesario tener en cuenta que el 20% del suelo urbano de la ciudad está ocupado por el Ministerio de Defensa, por lo que también quieren recuperar estos terrenos que pertenecen a los vecinos y vecinas de Ferrol y que le fueron negados durante tantos años. “Me refiero a los terrenos que hay detrás de la muralla del Arsenal. No consiste en ver el mar, consiste y acceder a él e incorporar todos esos terrenos a la trama urbana de Ferrol”, indicó Rivas.

El programa completo del BNG de Ferrol se puede consultar en este enlace: http://ferrol.bng.gal/media/bngferrol/files/2019/05/16/PROGRAMA-BNG-FERROL.pdf

REVERTIR EL DINERO DE LOS FERROLANOS EN FERROL

La tercera idea tiene que ver con la necesidad destinar el dinero de los ferrolanos a los ferrolanos. Dice el BNG que Ferrol lleva mucho tiempo gastando millones y millones de euros por quemar la basura en Sogama, por sanear la mala gestión de la empresa Emafesa , por pagar los préstamos que se contrataron por parte de otros gobiernos municipales, con el único objetivo de convertir la deuda privada de las financieras en deuda pública, en el proceso de austericidio económico que implementó el PP en 2012 con la llamada Ley de Estabilidad. Ante este marco estatal, los nacionalistas creen que es necesario asumir una política económica que vaya contra estas decisiones. “Esto pasa por asumir que la gestión de los servicios esenciales debe ser pública, generar empleo será más económico y además nos permitirá contar con recursos para invertir nos vecinos y vecinas. Otro de los objetivos: el superávit cero”, indicó el candidato a la alcaldía.

CIUDAD SOSTENIBLE

La cuarta idea pasa por convertir Ferrol en una ciudad sostenible, tanto desde un punto de vista económico como medioambiental. La sostenibilidad se basa fundamentalmente en que esa relación sea equilibrada y las ciudades medias tienen todas las posibilidades para poder acabar esos objetivos. En este sentido, dicen que es necesario que la basura debe desarrollarse en base a criterios de reciclaje y compostaje en vez de seguir incinerando los residuos en Sogama. La electricidad tiene que ser uno bien básico y para eso hay que empezar a cobrarle tasas e impuestos a las comercializadoras que ocupan el suelo público y con esos recursos poder financiar ayudas para que ningún vecino o vecino pueda no tener acceso la una necesidad básica como es la energía. Mientras, el transporte público no solo debe orientarse desde un punto de vista para mejorar la movilidad y la conexión entre los barrios de Ferrol, sino como una manera de reducir la contaminación. "Es preciso tener en cuenta además que la ciudad se compone de espacios como la ría, que hace falta poner en valor mediante la limpieza de sus fondos, eliminando barreras artificiales como el muelle carbonero e impidiendo que otros proyectos que se pretenden desarrollar continúen a empeorar su capacidad de regeneración, como en el caso del acceso al puerto exterior", Iván Rival. Por otro lado, la política forestal en el Ayuntamiento de Ferrol debería regenerar el monte con especies autóctonas, asumiendo la sustitución del eucalipto y de especies invasoras, con ayudas y subvenciones a los particulares para que también lo hagan.

ACCESO A VIVIENDA PÚBLICA

Por último, el programa del BNG dice que hace falta hacer la ciudad atractiva para poder aumentar su población. Para eso Ferrol tiene la potencialidad, con 1.000 viviendas públicas que permitirían resolver una de las primeras demandas: el acceso a la vivienda. Y que también tiene la capacidad, a través de la gestión pública de los servicios, para crear empleo. “Debe ser una prioridad facilirarlle a la gente de fuera que se asiente en la ciudad. Exclusivamente con ferrolanos es imposible que podamos encarar la recuperación demográfica de una ciudad que lleva tanto tiempo en un proceso de pérdida constante de población”, concluyó Rivas.