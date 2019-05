Rey Varela asegura que el PP es “la única alternativa real a los cuatro años de parálisis del tripartito”

El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha activado lo que él ha denominado como “el reloj del cambio”, y que consiste en un gran reloj que proyecta sobre una pantalla en modo regresivo y que estará funcionando hasta las 20,00 horas del próximo 26 de mayo, momento en el que está previsto que se cierren los colegios electorales de las próximas elecciones municipales.

En un acto desarrollado en plena plaza de Armas y acompañado de varios de los integrantes de sus lista electoral, el candidato popular ha incidido en que “somos la única alternativa real a los cuatro años de parálisis del tripartito”, en alusión a los grupos que posibilitaron la llegada de Jorge Suárez a la Alcaldía de Ferrol, Ferrol en Común, PSOE y BNG.

“Quedan 24 días para el cambio, un cambio que estoy dispuesto a liderar con mi equipo, que quiero liderar porque no quiero ver a mi ciudad triste, abandonada y paralizada”, ha trasladado Rey Varela que ha incidido en que “nuestro compromiso es con los ferrolanos, con los que hemos consensuado el proyecto de ciudad que todos queremos para Ferrol”.

NUEVO PGOM

Entre las medidas aportadas por el candidato del PP a desarrollar si llega al gobierno local esta la de “un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para que Ferrol crezca de manera ordenada y vengan a vivir nuevos vecinos”, incidiendo en que el actual plan es del año 2000 y “está obsoleto y no deja que Ferrol avance en la dirección correcta, que es un crecimiento progresivo para seguir progresando como ciudad”.

Ha recordado que en el año 2014, cuando él era regidor, “se inició la revisión de dicho plan” que no se continuó por parte del actual gobierno y que por ello “urge adaptarlo a la realidad de la ciudad y convertirlo en una herramienta útil y eficaz para revertir una situación que en la última década castigó a Ferrol con un éxodo poblacional”.

Con respecto a la plaza de Armas, a preguntas de los medios de comunicación, que está iniciando su proceso de actuación, el candidato no ha querido adelantar su propuesta, ya que ha asegurado que tiene previsto darla a conocer este viernes, pero ha adelantado que “nuestro modelo no es el de cerrar parkings, no es el de espantar al comercio, no es el de que salga verdín en las calles”.

VALORACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES

El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol también ha sido interpelado sobre la posible extrapolación de los resultados de las elecciones generales con las locales y así ha estimado que “no son comparables”, en donde además ha puesto como ejemplo el de la ciudad de Pontevedra, “por no hablar del ejemplo de Ferrol, en donde si lleváramos estos resultados de las elecciones del pasado domingo a esta ciudad el actual gobierno del BNG tendría dos concejales, alguien que en su sano juicio cree que Lores puede quitar ta solo dos concejales en las próximas elecciones locales”.

Por último, Rey Varela ha incidido en que “Ferrol necesita un alcalde con experiencia de gestión, que se ponga a trabajar desde el primer día, que solo dependa de los ferrolanos, no de partidos”, asegurando también que “mientras otros piensan ya en pactos, antes de haberse celebrado las elecciones, nosotros solo pensamos en cómo recuperar la ilusión perdida tras cuatro años de parálisis”, ha sentenciado.