Militantes del PSOE de Narón presentarán una candidatura alternativa a la oficial para las municipales

Algunos militantes de PSOE de Narón han trasladado, mediante un comunicado, que presentarán una lista alternativa, “integrada por 21 hombres y mujeres”, como posible candidatura a las elecciones municipales de mayo, una vez que no han obtenido por parte de los órganos del partido “solución alguna” a su demanda de suspender la asamblea para elegir a los 20 integrantes de la candidatura, al estimar que “a día de hoy no hay cabeza de lista por enfermedad del elegido” en las elecciones primarias.

Estos militantes, que según aseguran, “supone algo menos de la mitad del actual censo de la agrupación”, califican de “grave error” que la dirección del partido, especialmente la ejecutiva nacional de la que es secretario xeral Gonzalo Caballero, “lejos de reconsiderar su postura, mantiene la situación de vacío orgánico e institucional, eso sí, reconociendo con sus manifestaciones que eran conocedores de la misma desde hace semanas” e incluso “advirtiendo de forma velada sobre una posible expulsión del partido”.

Este grupo de militantes también ha reseñado que “en ningún momento hemos querido invadir la privacidad o jugar con el inmenso dolor que supone una enfermedad y, de hecho, suspendimos una comparecencia de prensa y hasta retiramos una demanda judicial por respeto a la situación personal de Octavio Dopico”, pero añaden que “lo que no podíamos hacer es mirar hacia otro lado, como han hecho desde la dirección del partido, y esperar a que pasase el tiempo para, a última hora, aceptar el dedazo impuesto desde Santiago”.

FALTA DE CABEZA DE LISTA

Incide este grupo, entre los que se encuentra Carlos Bascoy, que “una vez que no se ha suspendido una asamblea, que no tiene ningún sentido, dado que no se puede elegir a 20 personas de una candidatura que de facto carece de cabeza de lista”, el sector crítico del PSOE naronés ha decidido, “presentar una candidatura alternativa a la de la ejecutiva local, con 21 integrantes, que son los que pensamos que realmente habría que elegir”, en donde se pone como cabeza de lista a Carlos Bascoy.

Según el comunicado, el propio Bascoy será el que, acompañado por compañeros de la agrupación, presentará en la tarde de este jueves, en la sede de la agrupación local, a las 17,30 horas, la candidatura alternativa.