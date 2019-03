Militantes del PSOE de Narón anuncian que impugnarán la votación para elegir a los integrantes de la lista

Militantes del PSOE de Narón, del denominado sector crítico, han anunciado que impugnarán la votación para elegir a los integrantes de la lista electoral, celebrada en la tarde de este viernes, 29 de marzo, en el local de la agrupación naronesa.

Según han trasladado, a través de un comunicado, cinco de los militantes del sector liderado por el militante Carlos Bascoy no han sido admitidos en la papeleta de votación, todos ellos del sector alternativo.

Fue a las 19,00 horas, hora prevista para iniciar la votación, cuando para “ sorpresa de los asistentes, no fueron admitidos cinco de los integrantes de la lista del sector crítico, por indicación de la secretaría de Organización, quien afirmó que dichas personas no constan como militantes”, situación que los afectados rechazaron y que “en el mismo momento se demostró con la correspondiente documentación que sí son militantes, pero la papeleta no fue subsanada”

Prosigue el comunicado que “ante manifiesta irregularidad, muchos de los militantes no aceptaron la legitimidad de dicha votación, con una participación inferior al 50%, no ejercieron su derecho a voto”, además de una vez finalizada la misma “se dejó constancia en acta de la irregularidad, solicitando la impugnación del proceso”, incidiendo en que “por ello la votación será impugnada ante los órganos correspondientes”.