Mato propone crear “planes de humanización específicos para cada barrio” y que tenga cada uno su “identidad"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ferrol, Ángel Mato, se ha posicionado a favor de que “cada barrio de la ciudad tenga un plan de humanización, en el ámbito del urbanismo, para que tenga cada uno de ellos una identidad propia, para recuperar el espacio público para la ciudadanía”.

Así lo ha trasladado el socialista en un desayuno informativo realizado en la sede de su partido en la ciudad naval, en donde ha destacado que esta idea que “desarrollaría en caso de tener la confianza de los ciudadanos, sería sometida a aprobación plenaria, para recoger así los criterios de cada uno de los grupos, para lograr proyectos consensuados y poquito a poco, gobierno quien gobierne, cada proyecto de humanización que se haga en cada barrio siga los criterios de esta urbanización, para que cada barrio tenga su propia identidad y lograremos recuperar el espacio público”.

Mato ha querido poner a modo de ejemplo lo realizado hace años, entre 2007 y 2011, cuando él era concejal de Urbanismo, en el barrio de Canido, con el Plan Urbán o “en las calles Venezuela y Alcalde Usero en los barrios de los ensanches, además de en Ferrol Vello, en las calles Merced, Martires y Conchas, y más tarde San Antonio”.

TAMBIÉN EN EL RURAL

El candidato socialista ha destacado que estas propuestas se pueden llevar también a la zona rural y ha puesto como ejemplo un proyecto de reurbanización por parte de la Diputación de A Coruña en las zonas de Serantes y A Cabana, en donde ha destacado que “la colaboración entre instituciones es fundamental y los próximos cuatro años tiene que ser los años de resurgir”, destacando también el patrimonio “natural, histórico y arquitectónico que tenemos, en donde su conservación y promoción tiene que ser fundamental para lograr que la gente que vive aquí se sienta orgullosa”.

A preguntas de los medios de comunicación sobre su propuesta para la plazas de Armas, en la que recientemente se han iniciado las obras de transformación, con la eliminación del parking subterráneo en ella existente, y que el Partido Popular quiere recuperar, Mató se ha posicionado diciendo que “las obras de la plaza de Armas tienen que concluir cuanto antes, van a mejorar estéticamente el centro y van a servir para recuperar la actividad económica de la zona”.

El socialista también ha destacado que “en caso de ser necesario, que no lo sé, tal vez habría que ampliar el ámbito, revisar el estado de las infraestructuras colindantes, pero pienso que seria una temeridad el improvisar un aparcamiento que no está previsto, ya que las consecuencias de improvisar las tenemos presentes con la obra de la plaza de España” ya que ha destacado que “luego no le podemos decir a los ciudadanos que vamos a tener la plaza de Armas en obras durante cuatro años”.