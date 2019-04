Mató “acata” la decisión del PSOE de modificarle la lista electoral y será candidato a la Alcaldía de Ferrol

El socialista Ángel Mató ha decidido continuar siendo el candidato de este partido a la Alcaldía de Ferrol, a pesar de los cambios realizados en su propuesta de lista electoral y que supuso que el ferrolano anunciara días atrás que se tomaba una pausa para valorar la situación. “De acuerdo a la responsabilidad que me otorgó la militancia, configuré el equipo de personas que creía idóneo para acompañarme, mi partido tomó las decisiones que consideró oportunas y directamente hoy estoy aquí para decir que las acató y por ello me someto a las decisiones que mi partido tomó”.

Así lo ha asegurado Mato en una comparecencia de prensa realizada en la sede del PSOE de Ferrol, en donde ha incidido en que finalmente ninguno de los integrantes de su lista electoral dimitirá, tras la inclusión de Germán Costoya, en el número cinco, y Cristina Prados, en el número ocho, ambos integrantes de la ejecutiva de la que es secretaria xeral Beatriz Setayo, y muy próximos a ella.

“En este momento no soy conocedor de que vaya a haber cambios”, en relación a la lista”, incidiendo en que “lo que me han trasladado los compañeros, la inmensa mayoría”, con los que se ha reunido en las últimas horas., es “que me van a seguir acompañando en este proceso”.

INTEGRACIÓN DE COTOYA Y PRADOS

A preguntas de los medios de comunicación sobre la integración de Germán Costoya, actual edil en el Ayuntamiento de Ferrol, y Cristina Prados, administrativa del grupo municipal en este mismo municipio, Mató ha trasladado que “lo que le pido a cualquier persona que se presente en una candidatura es que haga una reflexión del por qué, yo a la gente que me acompañe en la lista le he pedido que se deje la piel y que solamente trabaje en beneficio de que la ciudad pueda mejorar, que es a lo que yo también me encomiendo y para lo que le voy a pedir el respaldo a la ciudadanía, y por ello serán ellos los que tengan que responder en que condiciones, por qué, que ilusión, que interés tienen para poder afrontar este proceso”.

DECISIÓN DEL PARTIDO

Ángel Mato también ha trasladado que la decisión de modificar su propuesta de lista electoral “fue tomada fuera de aquí, en ocasiones estoy de acuerdo y en otras no, con las decisiones que toma mi partido, pero siempre me he caracterizado por respetarlas”, incidiendo en que “los militantes de Ferrol se pronunciaron con toda claridad y lógicamente si me partido toma decisiones en otros ámbitos fueron de Ferrol, como militante de antiguo que soy me queda única y exclusivamente respetarlas”.

Con respecto al nombramiento de Beatriz Sestayo como gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Mato se ha negado a realizar una valoración de este nombramiento, argumentando que “no puedo hacer ninguna porque esto se lo habría que preguntar a quien le hace el ofrecimiento, y a ella misma que toma la decisión de salir, ya que a mi no me corresponde ni e tenido nada que ver en esta decisión”, abundando en que “esta es una decisión que se toma en más de una ocasión, y a quien le hay que preguntar es a quien tiene la capacidad de ofrecer el cargo y lógicamente a la persona que ha tomado la decisión”, ha sentenciado.